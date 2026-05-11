El "despertar" intergeneracional de este pueblo de Zamora llega a ritmo de zumba

Fin de semana de orgullo en Villabuena del Puente, donde la primera actividad organizada por la recién creada asociación cultural ha recibido el apoyo masivo de buena parte de sus vecinos entre pasos y a ritmo de zumba. Bajo el título, "Día de la educación física en la calle", la nueva agrupación cumplió con uno de los principales cometidos de su fundación al lograr la interrelación entre los vecinos de la localidad.

Desde niños en su silla de paseo hasta una pareja de nonagenarios, más de 150 personas se sumaron (dorsal al pecho y mochila a la espalda) a recorrer el entorno del pueblo en una ruta de 2 kilómetros. La jornada continuó con una sesión de zumba impartida de forma altruista por un voluntario, David Alfageme, para finalizar con el sorteo de regalos donados por más de una treintena empresarios locales.

Los responsables del de la nueva y única asociación activa en este municipio de La Guareña han realizado un balance positivo al resaltar la masiva participación así como la entrega de voluntarios y empresarios para asegurar el éxito de la iniciativa enmarcada en una apuesta por la dinamización cultural del pueblo.

Sorteo de productos en la primera actividad realizada por la asociación cultural de Villabuena del Puente. / Cedida

Una acogida y una inyección de moral que vienen secundadas por los números que respaldan la corta trayectoria de esta recién creada asociación que cuenta hasta el momento con un total de 226 socios.

Tras el éxito de la primera actividad, la asociación cultural Villabuena del Puente prepara ahora la organización de nuevas iniciativas enfocadas a revitalizar y fomentar la relación de hermandad entre sus vecinos. De cara al verano, la asociación prepara un amplio programa de actividades para celebrar la Semana Cultural de Villabuena del Puente, al margen de otras iniciativas.