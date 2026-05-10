Villarino y Petisqueira celebran 40 años de devoción fronteriza a la Virgen de Fátima

Nuestra Señora la Virgen de Fátima cumplía este domingo sus primeros cuarenta años de vida congregando en hermandad y convivencia a españoles y portugueses en la romería hispanolusa transfronteriza que echaba a andar el día 10 de mayo de 1986 gracias a la iniciativa de los devotos alistanos y trasmontanos en plena "Raya", allí donde las aguas internacionales del río Manzanas marcan la frontera entre Villarino de Manzanas (España) y Petisqueira (Portugal).

La devoción a la Virgen de Fátima une a la Raya alistana / Chany Sebastián

Todo, incluso la devoción divina y mariana tiene un principio y fue Este uno de los casos en que la casualidad y la causalidad caminaron juntas para hacer bueno el dicho propio de los lugares donde dos países se rozan, aquello de que "la fe mueve fronteras", incluso en la adversidad.

Petisqueira, aldea perteneciente a la freguesía de Sao Juliao de Palacios & Deilao (Concelho de Braganza) y Villarino (municipio de Figueruela de Arriba), compartieron durante siglos un intercambio social, económico, cultural y humano propio de dos pueblos colindantes, incluidos noviazgos y casamientos, a pesar de pertenecer a dos nacionalidades diferentes, donde la frontera marcada en los mapas geográficos fue más permeable que la natural con las crecidas de las aguas internacionales del río Manzanas, bravo en tiempos de lluvia.

Un intercambio al que contribuyó la "hacienda", vacas, ovejas, burras y cabras que se pasaban una y otra vez de la Raya al no discernir esas cosas de límites fronterizos, contribuyendo al acercamiento de vaqueros y reveceros, pastores y zagales, abiertos al diálogo, a los sueños y al amor.

En la primavera de 1985 las autoridades civiles (alcaldes) y religiosas (curas) y las fuerzas vivas de ambas parroquias quisieron romper las fronteras y celebrar conjuntamente una de las celebraciones más tradicionales del mundo rural, donde la protección divina fue siempre muy tenida en cuenta ya fuera para pedir la lluvia contra la sequía o para evitar las tormentas de piedra (granizo): la rogativa de la bendición de campos o bendición de panes (parte sembrada en el “año y vez”).

Fue la primera vez que salieron las procesiones desde ambos pueblos campo a través para encontrase y celebrar la misa solemne y la bendición de campos a la vera de la encina centenaria de la "Cruz de las Majadas", en un altozano en suelo español junto al río Cabrón. Sin darse cuenta habían sembrado la semilla que un año después daría como fruto la romería de la Virgen de Fátima.

Dos pueblos, pequeños, que ni siquiera llegaba a los cien habitantes cada uno, aunaron esfuerzos, todos, aunque justo hay que reconocerlo en esta historia hubo y siempre habrá cinco nombres propios que tiraron del carro: de una parte el cura Luis Miguel Rodríguez Herrero, entonces un joven religioso toresano residente en Las Figueruelas (único superviviente de los promotores y muy querido en tierras alistanas hasta hoy); el párroco portugués don Belarmino, los alcaldes pedáneos Augusto Afonso de Petisqueira y Daniel Pérez Fernández de Villarino y como la mayor de las devotas la señora Lucía Pérez Carrera.

Lucía Pérez Carrera, nacida en Villarino el 9 de abril de 1926 y fallecida en Asturias en 2015, se podría decir que fue, sino la primera, si la mayor devota de la Virgen de Fátima. Era la que se encargaba de la limpieza y decoro de la iglesia junto a Pura Crespo Fidalgo y uno de sus sueños cumplidos fue tener una imagen de la Virgen de Fátima con ermita y romería.

Para celebrar la romería se eligió el paraje fronterizo del "Tablao" español y "Río de Encima" portugués en pleno paraíso natural del "Jardín de Aliste": así se conoce al entorno fronterizo de Riomanzanas donde colindan el Parque Natural de "Montesinho" y la Reserva Regional Sierra de la Culebra, separados por las aguas internacionales del río Manzanas. Uno de los lugares más ricos en biodiversidad de fauna y flora de la Península Ibérica.

Precisamente el cauce fluvial que al principio era un problema "pues lo teníamos que cruzar a trocho mocho" (descalzos), se convertiría en una solución pues en ambas márgenes se desarrollaría la romería y ello daría lugar a la necesidad de la construcción de hasta tres puentes. Primero, hacia 1987, se construyó el rústico "Puente del Milagro" que sobrevivió unos 27 años, y en 2014 la pasarela móvil, que cada año se monta solo para prestar servicio el día de la romería, sobre los cuales cada año tiene lugar el encuentro de las procesiones.

Sencillez y puntualidad son el alma de la romería. A las 12 de la mañana la Virgen de Fátima española sale de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Villarino Manzanas iniciando una procesión abierta por la cruz parroquial al son de las gaitas y dulzainas de los folcloristas de la agrupación folclórica alistana Manteos y Monteras y de Gaitas y Más. Simultáneamente, hace lo propio la de Petisqueira.

Tras ellos, a paso ligero, la Virgen de Fátima sorteando los campos portada a hombros por los hombres y mujeres, vecinos y foráneos, bajo el tronar de los cohetes y las bombas, seguida de los devotos y romeros, hasta encontrase con la procesión de Petisqueira sobre el puente del río Manzanas donde se saludaban las imágenes, autoridades y devotos. Ya juntos, la comitiva portuguesa abría la procesión hasta el cercano santuario situado en suelo español.

Multitudinaria y emotiva misa solemne oficiada por un sacerdote portugués y por Marcelino Gutierrez Pascual, el "cura de Mahíde", nacido un ya muy lejano 4 de octubre de 1941 en Vezdemarbán; a sus 84 años, el hijo de Divino y Sagrario sigue cumpliendo con su misión evangelizadora 58 años después de llegar a Aliste un ya muy lejano 22 de julio de 1967. Toda una institución él, la gente le adora, en las parroquias o pueblos por donde ha pasado. Aunque los problemas de salud y de la edad le impidieron acompañar a la procesión, fue fiel a la eucaristía.

Devoción y comercio van unidos, juntos que no revueltos, en las romerías transfronterizas, donde no se suplantan sino que se suplementan, pues la jornada de primavera romera es larga y da para rezar, vender y comprar en un mercadillo con artículos mil donde se pudo adquirir desde un paquete de café Palmeira a las primeras cerezas del Alentejo, un paraguas o plantas para el huerto.

Muchas familias aprovechan cada año la romería para pasar allí el día y disfrutar de la comida familiar campestres y de tardeo con folclore, rosarios y procesión de vuelta, aunque este año como ya se previa fue protagonista el nublado cielo amenazando con la lluvia y la tormenta.

La romería, justo es reconocerlo, ha contado y cuenta cada año con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba presidio ahora por la alcaldesa Lucía Codesal Villota y la freguesúa de Sao Juliao de Palacios & Deilao, así como de la Diputación de Zamora y del Concellho de Braganza. En los actos participó el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez, las alcaldesas de Figueruela Lucía Codesal Villota y Sao Juliao y Margarita Cordeiro Margarido, junto numerosos alcaldes alistanos.