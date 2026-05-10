Un varón, herido tras la colisión de dos vehículos en Castrillo de la Guareña

Un varón de unos 40 años ha resultado herido esta madrugada tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la autovía A-62, a la altura del municipio de Castrillo de la Guareña.

A las 5.55 horas de la madrugada Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada por la que se informaba de la colisión de los dos vehículos, en el punto kilométrico 195 de la autovía A-62, sentido Portugal, y se solicitaba asistencia sanitaria para un varón.

De inmediato, se trasladaron hasta el lugar en el que se produjo el siniestro vial profesionales sanitarios del Sacyl, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y de Zamora.

En el lugar del accidente, los sanitarios atendieron a un varón de 40 años que estaba herido y que presentaba un corte en el brazo.