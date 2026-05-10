Un varón, herido tras la colisión de dos vehículos en Castrillo de la Guareña
El accidente se produjo a las 5.55 horas de la madrugada en la autovía A-62, sentido Portugal
Un varón de unos 40 años ha resultado herido esta madrugada tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la autovía A-62, a la altura del municipio de Castrillo de la Guareña.
A las 5.55 horas de la madrugada Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada por la que se informaba de la colisión de los dos vehículos, en el punto kilométrico 195 de la autovía A-62, sentido Portugal, y se solicitaba asistencia sanitaria para un varón.
De inmediato, se trasladaron hasta el lugar en el que se produjo el siniestro vial profesionales sanitarios del Sacyl, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y de Zamora.
En el lugar del accidente, los sanitarios atendieron a un varón de 40 años que estaba herido y que presentaba un corte en el brazo.
- A falta de tienda, el Ayuntamiento de un pueblo de Zamora se ofrece a hacer la compra a sus vecinos más vulnerables
- La contaminación por nitratos amenaza con extenderse al 70% de la provincia de Zamora: La situación al detalle
- Premio al chorizo de casa
- Riofrío de Aliste, primer municipio alistano que logra erradicar los minifundios
- Agentes Medioambientales encuentran en Zamora un lobo abatido a tiros
- Cerezal de Sanabria denunció hace un año el cierre de fincas sin permiso, que está provocando la muerte de cérvidos
- En libertad los dos detenidos de Almeida de Sayago y otra persona, en busca y captura: 'Nos están tomando el pelo
- El renovado Cristo de Morales planta cara al cielo en una campa a rebosar