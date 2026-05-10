"No somos un territorio de sacrificio ni una colina energética": la oposición a los macroproyectos energéticos cobra fuerza en Zamora

La creciente oposición a los macroproyectos energéticos se siente por las calles de Zamora. La ciudad acogía este domingo una nueva manifestación que, bajo el lema "En defensa de nuestra vida en Zamora", aspiraba a superar el millar de asistentes en una marcha que partía de la plaza de Viriato para concluir, una vez más, a las puertas de la Delegación Territorial.

Ni molinos ni biogás: la oposición al nuevo mapa energético convoca a un millar de zamoranos en la capital / Alba Prieto

"No somos un territorio de sacrificios ni una colina energética". El presidente de la Federación de Asociaciones Zamora en Pie en calidad de organizadora del evento, Jenaro Leal, recuerda que la provincia "ya contribuye sobradamente al desarrollo del país". Y las cifras, asegura, están ahí al exportar "tres cuartas partes de la energía que se produce" solo con los proyectos ya puestos en marcha.

La provincia es, de hecho, una de las principales productoras a nivel nacional. Un motivo de "orgullo", asegura la federación en su manifiesto, aunque con matices. "No podemos seguir consintiendo que no haya redistribución alguna, que se nos margine continuamente, que se nos relegue en unas inversiones y en unos servicios que deberían ser proporcionales a la aportación que hacemos", critican.

A ello se añaden las últimas autorizaciones de impacto ambiental favorables de plantas de biogás, proyectos de hidrógeno verde, aerogeneradores, parques fotovoltaicos y de almacenamiento de baterías que, aseguran, "salen como setas" y es "un suma y sigue". Denuncian la falta de previsión por parte de la Administración autonómica al dar el visto bueno a expedientes energéticos sin contar con un plan estratégico de energías renovables ni del anunciado plan regional del biogás.

Los organizadores muestran además su descontento por la falta de información tanto a las propias asociaciones y colectivos como a la población que "muchas veces se entera a golpe de boletín (en referencia al Bocyl) y de repente tiene 30 días para presentar alegaciones", continúan.

Un millar de asistentes

Es el caso del municipio de Coreses, uno de los más presentes en una marcha con representación de todas las comarcas de la provincia. Los últimos proyectos para la producción de biometano y biogás a escasos kilómetros de la capital zamorana cuentan con la oposición del empresariado del Polígono de la Aviación, una de las ubicaciones en las que se planea ubicar un proyecto con capacidad para valorizar hasta 405 toneladas diarias de residuos orgánicos.

El movimiento, asegura el presidente de la Federación Zamora En Pie junto a Delfín Martín de "Otra vez NO en Sayago" y Didia Liedo de "Sanfonpi en Pie", suma nuevos apoyos entre los que se encuentra también la Denominación de Origen Toro y la DOP Queso Zamorano así como la Asociación Zamorana de Caza.