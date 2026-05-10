El niño alistano que sintió la llamada de la Virgen de Fátima

La “Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro) ha sido cuna y morada de religiosos y religiosas que tras pasar su feliz infancia en tierras alistanas decidieron dedicar su vida a la misión evangélica y humanitaria de ayudar a los más necesitados y muchos de ellos fueron ilustres misioneros en Filipinas, Venezuela, Siria, Cuba o Argentina.

Hoy solo dos curas de origen alistano desarrollan su labor sacerdotal en el Arciprestazgo de Aliste y Alba con 84 parroquias, el joven José Alberto Sutil Lorenzo de Fradellos (Unidad de Acción Pastoral de Valer) y el veterano Pablo Cisneros Cisneros de Grisuela (Fornillos). Ambos dos magníficas personas y excelentes sacerdotes: orgullo de Aliste y muy queridos por los alistanos.

José Alberto Sutil Lorenzo nació el día 12 de junio de 1979 en Zamora capital en el seno de la familia sencilla formada por José María Sutil Gabella maestro alistano natural de Fradellos y Carmen Lorenzo Prieto ama de casa de Toro, ciudad donde pasó más tiempo, pero también visitando tierras alistanas formando parte de su imaginario desde la niñez "La Puente" sobre el río Cebal, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel y el santuario y la romería de la Virgen de Fátima en el pueblo de sus abuelos maternos.

En Fradellos de Aliste fue donde conoció desde la más tierna infancia la "historia de una Madre, la del Cielo", aquella que el día 13 de mayo de 1917 visitó en Cova de Iría (Portugal) a tres humildes pastorcillos, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. En mayo de 1975 se construía el santuario de Fátima en Fradellos y en 1976 se ponía en marcha la romería.

José Alberto Sutil (segundo por la derecha en la última fila) en Fradellos. / Ch. S.

Su alma, corazón y vida fueron los hijos de dos agricultores alistanos Isidoro Martín y Lucía González de Fradellos, los hermanos Julián y Vicente, dos claretianos del "Corazón de María" que cada año el domingo anterior al 13 de mayo llegaban a su pueblo cargados de estampas, libros y rosarios para regalar y transmitir una historia de las apariciones que fue calando muy hondo en el niño alistano, José Alberto, siendo una de las cosas que despertaron su vocación religiosa: "Doy gracias a Dios y a la Virgen de Fátima de mis orígenes alistanos, tierra humilde y piadosa".

Llegado el momento de hacer la preinscripción para la Universidad de Salamanca de sus 10 opciones, 8 eran filologías, pues le gustaban y le gustan mucho los idiomas, afición que comparte con su hermana María Elena. Pero también porque tenía miedo de decirle a su padre que quería estudiar teología, ir al Seminario y ser sacerdote. Sabía que no le iba a gustar y así fue: "Pero Dios se encargó de arreglar las cosas".

Su pasión por los idiomas le lleva a hablar ocho idiomas: además del castellano cursó alemán e inglés, a los que se suman francés, italiano, latín, griego, hebreo.

La iglesia de San Andrés de Zamora fue el escenario de uno de los días más felices de su vida, el 25 de marzo de 2006, fecha en la en que era ordenado presbítero.

Un nuevo alistano ilustre que obtuvo el doctorado en Teología Dogmática (Summa cum laude) en la Universidad Pontificia de Salamanca, teniendo entre sus primeros cometidos el de profesor y formador del Seminario Menor de "San Atilano". Fuentesaúco, Morales del Vino y Benavente, entre otros, fueron algunos de sus primeros destinos dejando una profunda huella.

José Alberto Sutil con Teo Nieto en Bercianos, donde es capellán del Santo Entierro. / Ch. S.

En julio de 2023, el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera Sánchez, le pidió que se integrara como vicario parroquial (coadjutor) en el nuevo equipo pastoral de Aliste que, liderado por Teo Nieto Vicente, atiende a 43 parroquias, actualmente integrado además de por ellos dos, por Sor Avelina (religiosa del Amor de Dios), Kizito Chukwudum de Nigeria, Principius de Tanzania y Santiago Martín Cañizares, ayudados por Pedro García González. Equipo del que en sus inicios formó parte el añorado Javier Prieto.

Fue un sueño cumplido: regresar para poder desarrollar su labor sacerdotal en su tierra y en su pueblo de origen, ocupándose preferentemente de la Unidad de Acción Pastoral de Valer. Persona inquieta, abierta, sencilla y culta, entre sus objetivos está afrontar la mejora de los templos cuyas estructuras más lo necesiten. A lo largo de este año se actuará en los de Valer, Fradellos y Bercianos dentro del convenio entre Obispado y Diputación.

Alistano y a mucho orgullo se emociona al hablar de su querida tierra: "La gente de Aliste se caracteriza por su cercanía, su humildad y su hospitalidad. Lo que tenemos lo damos. Son y somos así. Una gente muy trabajadora. En Aliste se trabaja duro, cada uno se sacrifica mucho, se gana el pan con el sudor de su frente, más que en otros sitios. Aliste es una tierra bendecida por la gracia de Dios. Hay un sentimiento religioso natural que se palpa. Muy buenas gentes".

Entre sus cargos en Aliste destaca el de capellán de la Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos donde tuvo el honor de pronunciar el Sermón del Descendimiento de Viernes Santo; y de la Residencia de la Tercera Edad "Virgen de la Salud" de Alcañices.

Actos del día

La Virgen de Fátima le ayudó en su vocación sacerdotal y hoy domingo, 10 de mayo, allí estará José Alberto Sutil Lorenzo, fiel a sus principios y orgulloso de sus orígenes, para conmemorar junto a los devotos alistanos, los primeros 50 años de la romería de Fradellos y seguir la estela de sus paisanos ya fallecidos, Julián y Vicente.

A las 16.45 horas partirá de la iglesia de San Miguel Arcángel la procesión con los romeros portando a la Virgen de Fátima hasta el santuario donde a las 17 horas el obispo oficiará la misa y se rezará el santo rosario para culminar con la procesión campestre.