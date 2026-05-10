Medio siglo de devoción mariana a la Virgen de Fátima en Fradellos

La parroquia de San Miguel Arcángel de Fradellos de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, ha vivido y celebrado como uno de los hechos más importantes de su historia la conmemoración del medio siglo de la puesta en marcha de la romería popular en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima, que se ha ido haciendo mayor contribuyendo a la aparición de la Madre de Dios el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría (Portugal).

La romeria de la Virgen de Fátima en Fradellos: una devoción en auge desde 1976 / Ch. S.

Fradellos fue en el siglo XX, como muchos otros pueblos alistanos, cuna de religiosos y religiosas. Allí nacieron y se criaron los hermanos Julián y Vicente Martín González, los hijos de una familia de agricultores y ganaderos formada por Isidoro Martín y Lucía González, que se convirtieron en claretianos del Corazón de María.

Alistanos de pura cepa, muy buena gente y devotos, dentro de una vida de humildad y sencillez dedicada en cuerpo y alma al prójimo, fueron ahorrando y, llegado el momento de las bodas de oro matrimoniales de sus padres, construyeron el santuario de la Virgen de Fátima en Fradellos, que fue bendecido en el mes de octubre de 1975 despertando la curiosidad y devoción en los pueblos de la contorna. Templo que se renovó coincidiendo con el Año Jubilar del 2000.

El día 8 de mayo de 1976 se ponía en marcha la romería de la Virgen de Fátima, una iniciativa de Fradellos a la que se unieron desde un primer momento los pueblos colindantes: Valer, Bercianos, Flores y Rabanales, que procesionaron desde sus parroquias, junto a otros de la contorna cercanos como Tolilla, Lober, Puercas, Gallegos del Río, Domez de Alba, Riofrío, San Vicente de la Cabeza, Campogrande, Villarino de Cebal, Ufones, Matellanes y Grisuela. La misa de aquella primera romería estuvo oficiada por el párroco Plácido Isidro Álvarez, acompañado por el cura de Valer y, entonces Arcipreste de Aliste, Jesús Calvo Prieto. Fradellos era un pueblo lleno de vida con 130 habitantes frente a los 42 residentes actuales.

Día para enmarcar donde los romeros cumplieron con su cita mariana y se llevaron a casa como recuerdo un librito con la historia de la Virgen de Fátima en Cova de Iría y en Fradellos, obra de José Alberto, con la ayuda de Sor María Asunción Carbajo, una religiosa de Puercas que trabaja en la "paramentaría" (tienda oficial) del Santuario de Fátima en Portugal. Estamos en un pueblo donde estuvo uno de los primeros asentamientos humanos en la comarca de Aliste: el yacimiento más antiguo que se conoce y que se encuentra en el "prado de los Follos", cerca de Fradellos, con una cronología, no siendo segura, pero que parece apuntar al Calcolítico, del 3000 al 2000 antes de Cristo.

Medio siglo de historia ha dado para muchos aconteceres que se conmemoraron recordando a aquellos hombres y mujeres alistanos que con su devoción, rezos, ofrendas y presencias consiguieron convertir en una alistana más a orillas del río Cebal a la Virgen de Fátima.

Comida en familia y al terminar las campanas de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel llamaron a los feligreses y romeros, vecinos y foráneos, devotos todos, que desde el templo urbano procesionaron a la Virgen de Fátima bajo un emotivo cántico que nuestras abuelas nos enseñaron de niños: "El trece de bajo la Virgen María / bajo de los cielos a Cova de Iría". Los Mayordomos de la Iglesia son Melchor Baz y su mujer, Lucía Salvador ,y las Camareras del Rosario, las hermanas Rosa y Ana Gabella Martín.

Misa en la ermita

Ya en la ermita campestre el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera Sánchez fue el encargado de oficiar la misa solemne, acompañado por el cura natural de Fradellos José Alberto Sutil Lorenzo, para seguir con el rezo del rosario y la procesión por la pradera. Actos en los que estuvieron presentes tanto el alcalde del Ayuntamiento de Rabanales, Santiago Moral Matellán, y el alcalde pedáneo de Fradellos, Agustín Martín Gabella.

Fue un día de celebración, de ofrendas y también de tradición y allí estuvieron para animar la velada lúdica y religiosa al son de las gaitas de fole alistanas, las dulzainas y los tamboriles el grupo de folclore de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

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Ha sido Fradellos cuna, fuente y morada de hijos ilustres, todos los que allí nacieron y vivieron, desde el ganadero, al agricultor, al docente o al misionero, poniendo cada cual a su manera su granito de arena para escribir la historia del pueblo. Hablar de Fradellos es hablar de los claretianos Julian y Vicente Martín González, de los negociantes y camioneros, Aurelio y Emiliano Gabella González; del profesor José María Sutil Gabella y de su hijo, José Alberto, último cura alistano ordenado en 2006 o de Agustín Gabella Vara, el pastor que en el año 1991 protagonizó la película sobre la trashumancia "Los Churreros de Aliste".