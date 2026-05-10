Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La actualización de la indumentaria tradicional impulsa el relevo generacional entre los artesanosRamón Abrantes y el taller de Zamora donde el Duero aprendió a hablar en piedra y poesía"Se termina la ESO sabiendo más de Napoleón que de Franco"Nuevo intento para que Zamora tenga su "bibliocamión"El Zamora CF tiene mucho que ganar hoy en Lugo
instagramlinkedin

Localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un turismo calcinado en Fresno de la Ribera

Los servicios sanitarios desplazados al punto de la A-11 en el que se encontraba el vehículo tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de su único ocupante

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León.

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. / Cedida

M. J. Cachazo

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado esta madrugada en el interior de un turismo calcinado en la autovía A-11, a la altura de Fresno de la Ribera.

A la 1.20 horas de la madrugada, Emergencias 112 de Castilla y León, recibió una llamada por la que se alertaba del incendio de un vehículo en el kilómetro 443 de la autovía A-11, en Fresno de la Ribera, sentido Zamora.

El alertante indicaba en su llamada que el vehículo estaba envuelto en llamas y que podría haber una persona en su interior, aunque no podía confirmarlo.

De inmediato, se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la DIputación, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).

Noticias relacionadas y más

En el lugar en el que se encontraba el vehículo siniestrado, los servicios sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de una persona que se encontraba en su interior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents