Localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior de un turismo calcinado en Fresno de la Ribera

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado esta madrugada en el interior de un turismo calcinado en la autovía A-11, a la altura de Fresno de la Ribera.

A la 1.20 horas de la madrugada, Emergencias 112 de Castilla y León, recibió una llamada por la que se alertaba del incendio de un vehículo en el kilómetro 443 de la autovía A-11, en Fresno de la Ribera, sentido Zamora.

El alertante indicaba en su llamada que el vehículo estaba envuelto en llamas y que podría haber una persona en su interior, aunque no podía confirmarlo.

De inmediato, se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la DIputación, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).

En el lugar en el que se encontraba el vehículo siniestrado, los servicios sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de una persona que se encontraba en su interior.