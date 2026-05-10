Benegiles revive sus fiestas en honor de San Gregorio y Nuestra Señora Tras del Río

La localidad de Benegiles celebra hasta este domingo sus fiestas en honor a San Gregorio y Nuestra Señora Tras del Río con un variado programa de actividades lúdicas y culturales.

Las fiestas fueron inauguradas el pasado viernes con el pregón, el recorrido por las peñas y un espectáculo musical. El sábado, tuvo lugar la exhibición de toques de campana ofrecida por la Asociación de Campaneros Zamoranos, que dio paso a la misa en honor de San Gregorio y Nuestra Señora Tras del Río oficiada por el párroco Pedro Rosón, a la que siguió la tradicional procesión.

Acto seguido, los vecinos compartieron un baile vermú en el salón multiusos, animado por una charanga. Ya por la tarde, Benegiles revivió el ritual de la adoración de las reliquias, que dio paso a la actuación de baile tradicional ofrecida por el grupo “Doña Urraca”, a una sesión de baile amenizada por una orquesta y a un espectáculo de luces y música, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Benegiles clausura este domingo sus fiestas con una misa, un partido de pelota a mano y una actuación musical en el salón multiusos Carlos Prieto.