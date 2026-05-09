Riofrío de Aliste, primer municipio alistano que logra erradicar los minifundios

Riofrío de Aliste (Sarracín, Cabañas y Abejera) será el primer municipio alistano en lograr erradicar el minifundismo que durante siglos ha lacrado el desarrollo y viabilidad de la agricultura y la ganadería consiguiendo la concentración parcelaria en fincas de reemplazo en todo el término asentado en el entorno de la Sierra de la Culebra y el río Frío.

En un municipio serreño y de ribera que abarca una superficie geográfica de 111,70 kilómetros cuadrados dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal ya se han logrado concentrar, en tres de sus cuatro pueblos, Riofrío, Sarracín y Abejera, 6.475 hectáreas que estaban en manos de 1.396 propietarios, los cuales entregaron 57.208 minifundios y a cambio recibieron 4.978 fincas de reemplazo.

Riofrío, con 2751 hectáreas, fue el primero que la solicitó (10 de diciembre de 1988) y el primero en culminarla (en 2015) para satisfacción de 529 familias que reagruparon 23.258 minifundios y 1.664 fincas de reemplazo.

Sarracín de Aliste, con 1.891 hectáreas, la solicitó después, el 26 de julio de 1996 y la culminaba en plena pandemia 2020: Sus 14.600 minifundios se reagruparon en 1.571 fincas de remplazo para 528 propietarios. La infraestructura rural tuvo un coste de 1.188.341 euros y la ejecutó "Presa Ibáñez & Luciano Garrido", actuando en 78.8 kilómetros de caminos. Se pasó de parcelas de 0,13 hectáreas de media a otras de 1,20 hectáreas.

Vista de Cabañas de Aliste y su entorno. | CH. S.

Abejera de Tábara fue el tercero de sus pueblos en ver cumplido un sueño que echaba a andar con la solicitud el día 15 de marzo de 1993 para culminar más de 31 años después: el 15 de septiembre de 2024. Se vieron afectadas 2.106 hectáreas, de 347 propietarios, con una dispersión parcelaria preocupante en 20.540 minifundios que se reagruparon en sólo 1.711 fincas de reemplazo.

La infraestructura rural contó con una inversión económica de 1.414.107 euros que fueron cofinanciados al 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Entre las bonanzas está la nueva red de caminos de 65 kilómetros y 507 metros. Las familias pasaron de tener una media de 57 parcelas a solo 5,4 fincas de reemplazo. Se pasó de superficies medias de 0,11 hectáreas a 1,21 hectáreas.

La Consejería de Acuicultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de Cabañas de Aliste único pueblo donde aún reinan los minifundios.

Satisfacción general entre los vecinos que ahora si tienen la certeza de ver cumplido un sueño que se resignaba a convertirse en realidad llevando a muchos de ellos incluso a perder la esperanza: el caso no es para menos pues han tenido que pasar la friolera de 33 años desde que fue solicitada un ya muy lejano 4 de diciembre 1992. Una alegría agridulce pues muchos de los que la promovieron ya fallecieron o están jubilados. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena.

Estudio Técnico

El Estudio Técnico Previo fue aprobado por la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural el 18 de diciembre de 2008, en el cual ya quedaba constancia de la necesidad y conveniencia de llevarla a cabo por una razón de utilidad pública que llega 17 años después.

Fue tras los incendios del verano de 2022 cuando el Ayuntamiento de Riofrío decidía retomar el compromiso de la concentración de Cabañas que el propio alcalde Germán Matellán Fernández proponía al presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, obteniendo su compromiso de apoyo, en la visita que realizó al pueblo serreño.

El perímetro de la concentración parcelaria colinda con siete pueblos: Villardeciervos y Ferreras de Arriba al Norte en La Carballeda, Sarracín de Aliste al Este, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande al Sur y La Torre al Oeste. Finalmente se concentrarán 1.119,22 hectáreas de 353 propietarios que aportan 5.701 minifundios. La reagrupación permitirá incrementar el Margen Bruto Agrario de 121.804 a 172.537 euros.

Durante toda la era democrática el Ayuntamiento de Riofrío es el Consistorio que más fuerte y claro apostó por las concentraciones parcelarias gracias a una intensa labor tanto del secretario como de los concejales y alcaldes, ahora Germán Matellán Fernández y antes Casimiro Rodríguez Morán y Florentino Casas del Río. Un trabajo que ha dado sus frutos. Los propios vecinos reconocen que "las concentraciones parcelarias son una realidad gracias al trabajo del Ayuntamiento".