El renovado Cristo de Morales planta cara al cielo en una campa a rebosar

Un año más, el cielo encapotado amenazaba con no perdonar la celebración de la que es la fiesta grande para los vecinos de Morales del Vino. Pero el fervor logró imponerse a las previsiones de lluvia en la campa de la ermita de un renovado Cristo al que el obispo de Zamora, monseñor Fernando Varela, invitaba a contemplar “no con una mirada superficial, sino con una mirada que estremece” y que en la que “se pueden tomar decisiones de vida coherentes”.

Los visitantes y vecinos disfrutan de la procesión y la misa en el día del cristo de Morales del Vino. / Alba Prieto

Jornada de romería, sinónimo de hermanamiento, que arrancaba entre rachas de viento, gotas aisladas en los chubasqueros de los romeros y ante la presencia del plástico que esta vez no fue necesario desplegar para proteger a la Virgen de Rosario. Portada a hombros, la imagen mariana pudo procesionar fusionando su florida estampa con el estallido primaveral y el colorido de las pañoletas rosas y verdes.

El camino de aproximadamente 2,8 kilómetros pudo completarse al ritmo de las dulzainas y los tambores aguardando la llegada de representantes eclesiásticos –con el obispo de Zamora y el sacerdote de Morales, Francisco Javier Fresno- y autoridades, como la alcaldesa y teniente de alcalde de Morales del Vino, Carmen Lorenzo y Rubén García; el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Junto a ellos, se acercaron también el presidente del Partido Popular de Zamora y senador, Jose María Barrios; junto a la consejera en funciones de la Junta, Leticia García, así como los regidores de municipios aledaños como Villaralbo y Moraleja, Santiago Santiago Lorenzo y Roberto Álvarez. Junto a ellos, representantes de la Guardia Civil encabezados por el teniente coronel de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido.

El prelado reflexionó sobre "el vacío" de quienes ya no están y trasladó sus condolencias por la muerte de los dos guardia civiles en Huelva

Fue una vez la imagen de la Virgen cruzó el pórtico e interpretados los primeros cantos, cuando algunos –los menos- desistieron durante unos minutos para desplegar sus paraguas y guarecerse bajo los gorros o bajo el amparo de los puestos cuyas lonas ondeaban ante las rachas de viento. Mientras tanto, los romeros continuaban llegando, algunos de ellos haciendo uso del autobús gratuito desde la vecina Zamora.

Palabras de agradecimiento durante la homilía de la eucaristía del monseñor Varela por el “gran trabajo” de restauración de la talla del siglo XIII, dentro del convenio entre la Diputación y el Obispado de Zamora que permitirá intervenir en un total de 38 obras de arte de 28 localidades. También de condolencia para con el subdelegado y el teniente coronel de la Comandancia por la muerte de dos agentes durante la persecución de una narcolancha en Huelva. El prelado lamentaba la pérdida de dos profesionales en “el ejercicio de su profesión y de esa custodia que tienen de todos nosotros”.

Reflexionaba sobre el “vacío dejado por las personas amadas que ya no están”. Especial referencia a los “crucificados” de hoy en día: las víctimas de las ideologías, de guerras y los pobres “que hoy son más pobres”. En la búsqueda de la esperanza, añadía “Jesús es el crucificado de todos los crucificados de la historia” y “en sus brazos abiertos entre el cielo y la tierra, él sostiene cada uno de nuestros dolores”.

Concluida la misa mayor, los feligreses se sumaron a la actividad de una campa en la que los primeros romeros ya habían tomado las mesas para disfrutar del almuerzo junto a los árboles recién plantados por los alumnos del CEIP Morales del Vino con motivo del Día del Árbol.

La pradera, dominada por más de un centenar de coches, hacía espacio a la tradición, con las rosquillas y avellanas. Son los productos “estrella” reconoce Miriam, productora local de Roales del Pan que lleva viniendo con su puesto “todos los años”. Con todo, los nuevos sabores se hacen hueco con una variada selección de frutos secos garrapiñados, desde pipas a pistachos, una delicatessen con la que muchos se atreven animados por una mañana que respetaba.

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