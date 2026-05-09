Un pueblo de Zamora, entre los más bonitos de España, ¿cuál es el elegido?

Puebla de Sanabria no esconde la riqueza de su patrimonio artístico y natural. Es uno de los municipios más turísticos de la provincia y no solo por la belleza que naturalmente esconde, sino por el amor con el que sus habitantes hablan de él y lo promocionan.

En el año 1944 fue declarado Conjunto Histórico Artístico y más recientemente considerado dentro de los Pueblos Más Bonitos de España. Aunque estas no son las únicas veces que a nivel nacional se ha reconocido la belleza de esta villa sanabresa.

El pueblo de la Navidad

La iluminación dorada que alumbra el pueblo Navidad tras Navidad, hace que una infinitud de turistas, tanto de la tierra como los que vienen desde lejos de Zamora, la visiten año tras año para dejarse envolver por la magia que solo se puede encontrar en Puebla de Sanabria.

GALERÍA | Concierto de Navidad en Puebla de Sanabria / ARACELI SAAVEDRA

¿Por qué es uno de los pueblos más bonitos de España?

Son muchas las razones que llevaron al equipo de este portal a elegir la villa sanabresa como una de las más bellas del país. Las construcciones de piedra y pizarra, el conjunto urbano, el castillo o el recinto amurallado son solo algunas de ellas.

En cuanto al patrimonio arquitectónico de Puebla de Sanabria, destacan tanto construcciones góticas como románicas, estas últimas más similares a las edificaciones típicas zamoranas. Las portadas de la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue y la Ermita de San Cayetano son algunos de los exponentes del Románico que puedes visitar en Puebla de Sanabria.

Como no podía ser de otra manera, otro de los atractivos que le han hecho ganar este reconocimiento es el Lago de Sanabria. Este paraíso natural único en Europa atrae anualmente a miles de turistas que desean conocer sus inmediaciones, flora, fauna y, quizás, darse un pequeño chapuzón.

El Camino de Santiago deja en su paso por Puebla una gran riqueza cultural que también es reconocida por este portal, además de la declaración del Mercado Medieval como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El portal considera que este es el momento ideal para visitar Puebla, aprovechando las temperaturas suaves y la baja concurrencia de turistas.