Nuevo impulso a las razas autóctonas: aprobadas las bases de ayudas por 55.000 euros

La Diputación de Zamora, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de criadores de razas autóctonas de la provincia, con una dotación económica total de 55.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo apoyar la conservación, mejora y promoción de las razas ganaderas autóctonas, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento del medio rural y el impulso del sector ganadero provincial.

Por ello, los beneficiarios de estas subvenciones serán aquellas asociaciones de criadores de razas autóctonas con actividad en la provincia de Zamora, que desarrollen actuaciones orientadas a la mejora genética, la gestión de libros genealógicos, la promoción de las razas o la participación en certámenes y actividades de difusión.

Las bases reguladoras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia en el que se detallarán los requisitos, plazos y procedimiento para la presentación de solicitudes.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, garantizando los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Las solicitudes serán evaluadas conforme a criterios previamente establecidos en las bases, con el fin de priorizar aquellos proyectos que mejor contribuyan al interés general y al desarrollo del sector.