La lluvia pega fuerte en Zamora, pero hay un pueblo en el que ha caído más que en el resto

Últimamente la lluvia no da respiro en la provincia, pero hay zonas que lo sufren más que otras. Según el portal Noromet, que analiza las condiciones meteorológicas teniendo en cuenta los datos de estaciones de toda la región, la que más precipitaciones ha recogido en el día de hoy en la provincia es la de Ferreras de Arriba, que este portal ha destacado por el mismo motivo en más de una ocasión.

Datos históricos

Desde el año 2020, la segunda estación que más precipitaciones ha acumulado en un día es precisamente la de Ferreras de Arriba, con un total de 1.800 milímetros cúbicos. Solo la ha superado Vigo de Sanabria con 2.191 mm.

Precipitaciones históricas en Zamora / Noromet

La estación más fría de Zamora

Noromet no solo mide las precipitaciones, también otras condiciones como la temperatura máxima y mínima. En el día de hoy, la estación que se ha registrado una temperatura más baja es la de Santa Eulalia del Río Negro, que también tiene el segundo puesto histórico desde el año 2020, con -11.9 ºC, superada por los pelos por la de Villanueva de Valrojo con -12 ºC. Llama la atención que la misma estación sea la que presente la máxima más alta, aunque en el día de hoy ese puesto se lo lleve la de Fuentes del Ropel, con 17.6 ºC.