El lamento por la falta de interés de los MIR en Zamora: "¿Cómo hemos llegado hasta aquí?"

"¿Cómo hemos llegado hasta aquí?". Es la pregunta lanzada por los usuarios de Sayago, atónitos ante el hecho de que el primer Médico Interno Residente que ha apostado por Zamora para realizar su formación haya sido el número 2.225 tras cuatro días en blanco.

Para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sayago "esta es la prueba palpable de que Zamora es una provincia exportadora de talento" que "poco a poco se descapitaliza de un importante potencial humano que prefiere desarrollarse personal y profesionalmente lejos de la tierra que les vio nacer".

Así arrancaba la concentración número 216 de un sábado pasado por agua en Bermillo de Sayago, municipio que acoge la lectura del manifiesto por una sanidad pública digna. Esta vez, los paraguas dominaron el espacio aledaño al centro de salud para anunciar la llegada del primer MIR que ha optado por la especialidad de otorrinolaringología. "Desde aquí le damos la enhorabuena y le deseamos todo lo mejor en la etapa que comienza", apuntaban, no sin recordar que aún "quedarían 25 plazas por asignar".

"¿Cómo puede ser que Zamora no sea elegida de las primeras para formarse como futuro especialista?". Para los organizadores "muchas veces la raíz del problema" reside "en la nula capacidad en atraer y retener el talento, incentivando la huida de jóvenes una vez que comienzan los estudios universitarios".

Apuntan que "sin lugar a dudas Zamora es un extraordinario lugar para formarse como médico especialista y los conocimientos que se adquieren son equiparables a los de cualquier otro centro sanitario", por lo que "es hora de hacérselo saber a los futuros médicos".

Lo que está en juego no es, ni más ni menos, que el futuro de una sanidad pública marcada por plantillas mermadas y a las que se sumarán cerca de 200 jubilaciones en los próximos siete años solo en la provincia de Zamora. "De que se cubran las vacantes MIR de Zamora, depende muchas veces el relevo de las menguadas plantillas que tenemos", concluyen.

Peticiones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.