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Una mujer herida en un accidente de tráfico en Santa Eulalia del Río Negro

El suceso tuvo lugar en la entrada del pueblo, hasta donde se han desplazado los medios sanitarios

Una ambulancia de Emergencias Castilla y León.

Una ambulancia de Emergencias Castilla y León. / Emergencias CyL

Oliva Conde

A las 16.19 horas de este sábado 9 de mayo, un turismo se salía de la vía en la entrada de Santa Eulalia del Río Negro. En el incidente resultó herida una mujer de unos 70 años que ha necesitado asistencia sanitaria.

Hasta la localidad de La Carballeda se han desplazado una unidad de Tráfico de Zamora y el Sacyl, que ha socorrido a la accidentada.

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