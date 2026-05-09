La Diputación cofinancia la mejora de los accesos a la zona industrial de Fuentesaúco

La Diputación de Zamora ha destinado más de 365.000 euros a ejecutar mejoras en Fuentesaúco a lo largo del presente mandato, inversiones que han permitido materializar actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a facilitar la actividad que desarrollan las empresas asentadas en el municipio.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, han visitado recientemente Fuentesaúco acompañados por el alcalde de la localidad, José María Ramos Pérez; el teniente de alcalde, Javier Sastre; el concejal Óscar Marcos; y la diputada provincial por la comarca de La Guareña, Maribel Escribano Hernández, para conocer de primera mano las actuaciones ejecutadas durante el presente mandato que han contado con financiación de la institución provincial.

La Diputación de Zamora ha destinado en este periodo en torno a 365.000 euros a la cabecera de la comarca de La Guareña, a través de diferentes planes y líneas de cooperación municipal que han permitido mejorar infraestructuras, servicios públicos y espacios de uso vecinal que han redundado en beneficio de los saucanos.

Actuaciones destacadas

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de los accesos a la zona industrial de la localidad, con una inversión total de más de 214.000 euros, financiada mayoritariamente por la Diputación Provincial, tal y como había comprometido Javier Faúndez.

Se trata de una obra que ha contribuido a reforzar la seguridad vial y favorecer la actividad económica y empresarial en esta zona en la que están asentadas varias empresas que crean riqueza y empleo, contribuyendo al asentamiento de población en el municipio y en la comarca.

Asimismo, se han ejecutado obras de reparación de la cubierta del pabellón deportivo municipal y la sustitución de la caldera del edificio del CEAS, mejorando la eficiencia y las condiciones de uso de estas instalaciones públicas.

Los participantes en la visita comprueban el resultado de las mejoras ejecutadas en un parque. / Cedida

A estas actuaciones se suman también las obras de rehabilitación y mejora del parque infantil, con la renovación de los espacios de ocio y de juego para los más pequeños, así como distintas actuaciones de pavimentación y acondicionamiento de calles de la localidad, que han permitido mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de diferentes zonas del municipio.

Durante la visita, Faúndez destacó "el compromiso de la institución provincial con los ayuntamientos de la provincia con independencia de la población con la que cuentan, ya que prestan servicios esenciales a numerosos vecinos del entorno rural".

Por su parte, el alcalde saucano agradeció el respaldo económico de la Diputación de Zamora, subrayando la importancia de la colaboración institucional para poder acometer inversiones necesarias para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Fuentesaúco.