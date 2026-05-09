Cerezal de Sanabria denunció hace un año el cierre de fincas sin permiso, que está provocando la muerte de cérvidos

La Hermandad de Vecinos de Cerezal de Sanabria comunicó a la Consejería de Medio Ambiente, a la Consejería de Agricultura y al Ayuntamiento de Asturianos, en junio de 2025, el inicio de un cerramiento y ocupación de terrenos públicos sin permisos.

En el escrito remitido a Medio Ambiente se recogía que se había llevado cabo la Concentración Parcelaria de Asturianos, Entrepeñas, Lagarejos de la Carballeda y Cerezal de Sanabria. La Junta estableció y colocó los marcos de delimitación de las nuevas fincas y la construcción de nuevos caminos de concentración parcelaria, declarándose además zonas públicas tanto a caminos como vías públicas y carreteras con retranqueos y demás servidumbres.

Unos meses después comenzó el cercado de fincas por parte de uno de los propietarios en el término de Cerezal "sin respetar los marcos y ocupando con sus cercados terrenos de titularidad pública y caminos, así como modificando la ubicación de los marcos, mediante la construcción de cercados (sin que conste la oportuna licencia de obra y autorizaciones medioambientales) de postes malla y hormigón, sin respetar los marcos y alterando lindes".

Especifican en el escrito de denuncia que en la zona de Valdepuertas, instaló un vallado perimetral junto a la cuneta de la carretera, apropiándose presuntamente de la franja de tierra que quedaba en dicha zona de Valdepuertas y el camino de Valdepuertas, además de la desaparición de los marcos en la zona cercana a la carretera ZA-P-2660. Se arrancaron los marcos se las fincas 1262 y 1263 y se construyó una valla con base de cemento, postes y malla ganadera a escasos 30 centímetros de la carretera ZA-P-2660, vallando la finca 1263 del polígono 18, ocupando además el camino de Valdepuertas.

Otras zonas afectadas

A lo largo de la carretera ZA-P-2660 "tanto en el polígono 17 como en el 18 se han vallado las fincas sin dejar la servidumbre de la carretera y vallando fincas privadas y de dominio público". Además "se puede observar donde no han sido arrancados los hitos o marcos se ha construido la valla ocupando terreno público o de las servidumbres de vías públicas como la carreteras, los caminos o terreno de titularidad pública municipal".

En la zona de camino del Tamboril también se puede apreciar la construcción o en los caminos de Cernadilla y de la Masdraya y en la zona de las Masdraya donde además se ha procedido al corte de los caminos mediante la instalación de mallazo que impide el paso por los mismos.

La misma intervención se localiza en la zona del camino de la Cuesta y la zona de las Agonillas, hitos arrancados, vallas construidas ocupando terrenos públicos caminos cortados y todo vallado sin que conste la existencia de licencia de obra y de medio ambiente.

Muerte de animales

Los vallados además están afectando a la fauna de la zona ya que los ciervos, corzos, jabalíes se golpean contra las mallas y los lobos están haciendo una autentica carnicería.

La Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, atribuye a las a la Junta una potestad administrativa específica con el fin de "recuperar la posesión" de sus bienes; la denominada recuperación de oficio. Con esta denuncia ante Medio Ambiente se pedía "incoar expediente de recuperación de los bienes de dominio público ocupados por los vallados construidos" por uno de los propietarios vecino de Lagarejos de la Carballeda y se le impongan las sanciones que corresponda por la alteración de hitos y marcos.

De acuerdo a Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y de las normas urbanísticas de Astruianos, la Hermandad de Cerezal solicitó incoar expedientes de recuperación de la legalidad urbanística y sancionadores por incumplimiento de la legalidad si estuviera realizando las obras sin la oportuna licencia de obra, autorizaciones ni permisos de medio ambiente o autorizaciones excepcionales de suelo rústico contra el promotor del cerramiento.