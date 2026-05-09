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El aire rociero cala en el prao de Villalazán: así se vive la Feria de Abril en la Tierra del Vino

La lluvia condicionó, pero no sentenció y los villalacinos pudieron sacar a relucir su vestidos de flamenco y su arte en el prao durante la tercera edición de su Feria de Abril

Así se vive la romería de Villalazan

Así se vive la romería de Villalazan

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Zamora. Paseo flamenco dentro de la Feria de Abril de Villalazán. / Alba Prieto

Estefanía Vega

Villalazán

El espíritu del sur cala hondo en Villalazán donde la Feria de Abril resistió a la continua amenaza de lluvia. Aire rociero que comenzó a desfilar con retraso para tratar de sortear las previsiones meteorológicas. El paseo flamenco desprendió todo su arte en el prao, entre carrozas, rebujitos, bailes y caballos, eso sí, siempre con la mirada puesta en el cielo.

La tercera edición de esta Feria de Abril atrajo un año más a vecinos procedentes de Casaseca, Moraleja y Villaralbo llegando a superar los 200 tickets para la comida popular, ofrecida ya al resguardo. El tiempo condicionó y aunque no sentenció, sí obligó a replantear todo el programa para asegurar el adecuado desarrollo de las actuaciones musicales previstas hasta bien entrada la noche.

"Contra el tiempo no podemos luchar", reconocían los presentes en un prao que en ediciones pasadas doblaba en afluencia. Este año, la amenaza de las nubes han animado a muchos a esperar hasta la hora de comer para sumarse a las actividades, con sorteo incluido.

Jornada de hermanamiento, también de dinamización impulsada por la asociación cultural Villa-Balzam que, presidida por el joven Pablo Pérez, brinca los 300 socios, más que vecinos empadronados hay en el pueblo. Un ejemplo a destacar por el alcalde, Juan del Canto, que ha recordado que "nos consta que en otros pueblos ya han replicado el método de esta asociación", siendo motivo de "orgullo".

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No en vano, esta asociación ha impulsado numerosas actividades, como el Belén viviente, la feria de las tortillas o el Oktoberfest, con cervezas artesanas procedentes de diferentes puntos de la provincia.

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