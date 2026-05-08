Villalazán se viste de flamenca para celebrar su tercera Feria de Abril

Villalazán celebra este fin de semana la tercera edición de su particular Feria de Abril. Los habitantes del pueblo y vecinos de alrededor están convocados este sábado 9 de mayo a la que se ha convertido en toda una tradición y un referente en la zona.

El programa de esta nueva edición de la Feria de Abril incluye una romería, degustación de rebujitos, baile de sevillanas, comida popular, conciertos de flamenco, disco-móvil y muchas más sorpresas.

El objetivo, asegura uno de los organizadores, es reunirse y pasar un buen día de convivencia. La primera edición ya tuvo una gran acogida, con una gran afluencia de gente del pueblo y otros municipios. Y este año afrontan la feria con mucha ilusión tras muchos meses de trabajo, preparando la decoración y aprendiendo a bailar sevillanas: "Toda la gente del pueblo se ha implicado".

La Feria de Abril de Villalazán la organiza la Asociación Cultural Villa-Balzam, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el propio Ayuntamiento de Villalazán. El precio de los tickets es de 8,5 euros para los socios y 10 para los no socios. Importante recordar que para participar es necesario sacar el boleto previamente. Hasta ahora se han vendido más de 200 papeletas para la comida. La venta está disponible a través del WhatsApp 665 85 85 29.

Programa de la Feria de Abril de Villalazán