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Villalazán se viste de flamenca para celebrar su tercera Feria de Abril

Ya se han vendido más de 200 tickets para la jornada festiva

Anterior edición de la Feria de Abril de Villalazán.

Anterior edición de la Feria de Abril de Villalazán. / Cedida

Eugenio Viñas

Villalazán celebra este fin de semana la tercera edición de su particular Feria de Abril. Los habitantes del pueblo y vecinos de alrededor están convocados este sábado 9 de mayo a la que se ha convertido en toda una tradición y un referente en la zona.

El programa de esta nueva edición de la Feria de Abril incluye una romería, degustación de rebujitos, baile de sevillanas, comida popular, conciertos de flamenco, disco-móvil y muchas más sorpresas.

El objetivo, asegura uno de los organizadores, es reunirse y pasar un buen día de convivencia. La primera edición ya tuvo una gran acogida, con una gran afluencia de gente del pueblo y otros municipios. Y este año afrontan la feria con mucha ilusión tras muchos meses de trabajo, preparando la decoración y aprendiendo a bailar sevillanas: "Toda la gente del pueblo se ha implicado".

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La Feria de Abril de Villalazán la organiza la Asociación Cultural Villa-Balzam, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el propio Ayuntamiento de Villalazán. El precio de los tickets es de 8,5 euros para los socios y 10 para los no socios. Importante recordar que para participar es necesario sacar el boleto previamente. Hasta ahora se han vendido más de 200 papeletas para la comida. La venta está disponible a través del WhatsApp 665 85 85 29.

Programa de la Feria de Abril de Villalazán

11.30h

Quedada frente a las escuelas. Paseo Flamenco, romería por el peazo, con parada en el prao. Llegada a la plaza del pueblo, donde habrá casetas, degustación de rebujitos y baile de sevillanas.

15.00h

Comida popular (a elegir)*

Opción 1: arroz a la zamorana (pan, bebida y postre)

Opción 2: alubiones con chorizo (pan, bebida y postre)

17.00h

Concierto flamenco a cargo de La Keka

18.30h

Baile de sevillanas por el grupo local

19.30h

Actuación musical del grupo flamenco Sal Gorda (primer pase)

20.15h

Sorteo

20.30h

Actuación musical del grupo flamenco Sal Gorda (segundo pase)

21.30h

Apertura de plancha para montados y bocadillos

22.00h

Disco-móvil KMo, hasta que el cuerpo aguante

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