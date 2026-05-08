Villalazán se viste de flamenca para celebrar su tercera Feria de Abril
Ya se han vendido más de 200 tickets para la jornada festiva
Villalazán celebra este fin de semana la tercera edición de su particular Feria de Abril. Los habitantes del pueblo y vecinos de alrededor están convocados este sábado 9 de mayo a la que se ha convertido en toda una tradición y un referente en la zona.
El programa de esta nueva edición de la Feria de Abril incluye una romería, degustación de rebujitos, baile de sevillanas, comida popular, conciertos de flamenco, disco-móvil y muchas más sorpresas.
El objetivo, asegura uno de los organizadores, es reunirse y pasar un buen día de convivencia. La primera edición ya tuvo una gran acogida, con una gran afluencia de gente del pueblo y otros municipios. Y este año afrontan la feria con mucha ilusión tras muchos meses de trabajo, preparando la decoración y aprendiendo a bailar sevillanas: "Toda la gente del pueblo se ha implicado".
La Feria de Abril de Villalazán la organiza la Asociación Cultural Villa-Balzam, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el propio Ayuntamiento de Villalazán. El precio de los tickets es de 8,5 euros para los socios y 10 para los no socios. Importante recordar que para participar es necesario sacar el boleto previamente. Hasta ahora se han vendido más de 200 papeletas para la comida. La venta está disponible a través del WhatsApp 665 85 85 29.
Programa de la Feria de Abril de Villalazán
11.30h
Quedada frente a las escuelas. Paseo Flamenco, romería por el peazo, con parada en el prao. Llegada a la plaza del pueblo, donde habrá casetas, degustación de rebujitos y baile de sevillanas.
15.00h
Comida popular (a elegir)*
Opción 1: arroz a la zamorana (pan, bebida y postre)
Opción 2: alubiones con chorizo (pan, bebida y postre)
17.00h
Concierto flamenco a cargo de La Keka
18.30h
Baile de sevillanas por el grupo local
19.30h
Actuación musical del grupo flamenco Sal Gorda (primer pase)
20.15h
Sorteo
20.30h
Actuación musical del grupo flamenco Sal Gorda (segundo pase)
21.30h
Apertura de plancha para montados y bocadillos
22.00h
Disco-móvil KMo, hasta que el cuerpo aguante
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