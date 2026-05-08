Reabierto al tráfico el acceso de Lubián a la autovía A-52

Poco antes de las dos de la tarde de este viernes, el personal de mantenimiento de la autovía A-52 abría al tráfico el carril de incorporación a la vía desde la carretera de Lubián-Hermisende, para alivio de los residentes que tenían que circular por la antigua carretera hasta la N-525 para poder acceder a la autovía sentido descendente en Padornelo.

Continúan cerrados parcialmente dos carriles de la autovía a la altura de la Tuiza por obras de reparación de la calzada en la plataforma derecha, sentido descendente, desviada la circulación por la plataforma ascendente en ambos sentidos. También hay cortes de un carril en cada uno de los túneles de Padornelo de la A-52.