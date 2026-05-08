El puente más efímero que une dos países europeos, instalado en este pueblo de Zamora

La “Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) cumplió en la mañana del jueves con el montaje del puente más efímero entre dos países de la Unión Europea, pues solamente prestará servicio un día, el próximo domingo, para la celebración de la romería de la Virgen de Fátima entre Villarino de Manzanas y Petisqueira.

La romería internacional en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima echaba a andar en el mes de mayo de 1986 con la particularidad de que los devotos y la procesión de Petisqueira pasaba a suelo español literalmente sobre las aguas del río Manzanas, arremangándose los pantalones los hombres y las sayas las mujeres. Una alternativa asumible para los niños, adolescentes y jóvenes, pero un problema para los devotos más ancianos.

En sus inicios, la romería fue llamada la “Festinha” (Festiña) por los romeros, que veían en ella una hermana pequeña de las históricas Virgen de la Luz (Constantim), Virgen de la Salud (Alcañices) y “La Riberiña” (Quintanillha), con una tradición de siglos.

La romería fue creciendo en devotos y romeros que al llegar al paraje del “Tablao”, en pleno “Jardín de Aliste”, se encontraban con la frontera natural de las aguas internacionales del río Manzanas, justo donde confluyen los entornos de la española Sierra de la Culebra y del portugués parque natural de Montesinho.

Había que buscar una solución, y conscientes de lo complicado que era construir un puente (trámites legales y burocráticos), y más aún tratándose de aguas intencionales; los entonces vecinos de Villarino de Manzanas y Petisqueira hilvanaron un plan que les salio a la perfección y sirvió para cruzar el río durante alrededor de 27 años.

Una mañana de abril, de 1987, aparecieron “milagrosamente” a orillas del río Manzanzas un camión de grava, varios tubos de hormigón y varios sacos de cemento. Cosa de los alistanos. Al día siguiente aparecieron colocados en el cauce abriendo un paso, como si fuese un puente "rústico". Cosa de los portugueses que aprovecharon la noche para hacer la faena. Uno de los que estuvo detrás de la idea fue el entonces alcalde de Las Figueruelas, José Luis Estevez. Fue una obra humana pero se le quiso dar picaresca divina y se le llamó “Puente del Milagro”.

En el año 2014 el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, tras realizar todos los trámites legales y conseguir los permisos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero construyó el nuevo puente (pasarela móvil) que fue autorizada con la particularidad de que solo prestaría servicio un día al año, más concretamente el domingo anterior al 13 de mayo.

Antes el “Puente del Milagro” y ahora la pasarela móvil son parte imprescindible de la romería de la Virgen de Fátima ya que sobre ella (aguas internacionales del río Manzanas) se encuentran cada año las dos procesiones que llegan para celebrar el encuentro romero: una desde Villarino de Manzanas y la otra desde Petisqueira. Aparte sirve como paso de peatones, no para vehículos, durante la celebración del mercadillo internacional, ya que los puestos y vendedores se sitúan a ambos lados del río.

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba fue quien construyó y costeó la pecualiar pasarela móvil, una estructura desmontable de hierro y madera, con dos piezas de 3,5 metros de longitud por 1,75 de ancho, muy pesada y que por lo tanto es imposible montar a mano. El consistorio alistano es también el que guarda a buen recaudo durante el resto del año el puente.

Cada año, el jueves anterior a la romería, se monta. Y para ello es necesario la utilización de un camión grúa y la colaboración de los operarios municipales.

Montaje de la pasarela móvil entre Villarino y Petisqueira / Chany Sebastián

Nada se ha dejado al azar: se ha establecido una costumbre por el sistema de roda, de tal forma que el pasado año costeó los gastos del montaje el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba y este año lo hizo el de Sao Juliao de Palacios-Deilhao (dentro del concelho de Braganza).

La pasarela móvil será abierta el próximo domingo por la mañana, cumplirá su cometido a lo largo de toda la jornada romera, y el lunes volverá a desaparecer durante 364 días.