Puebla da luz verde a la adjudicación del nuevo contrato de recogida de basuras

Por unanimidad, los concejales de PSOE, PP y Futuro de Puebla aprobaron iniciar el expediente para licitar el servicio de Recogida de Basuras domiciliarias, cuyo contrato está finalizado y cumpliendo el segundo año de prórroga, contemplado en el anterior pliego de adjudicación del servicio.

Con la aprobación de inicio del expediente se da luz verde a la redacción del pliego de condiciones para su presentación a aprobación en el pleno del día 15 de mayo, y la licitación del contrato de servicios.

El nuevo contrato, aún pendiente de redacción del pliego de condiciones, tendrá una duración de cinco años y el periodo que se estipule de prórroga. El precio de adjudicación será de 456.891 euros como detalló el alcalde, José Fernández Blanco.

En la sesión solo se dieron algunas pinceladas de las condiciones del servicio como mejoras en la recogida, aumento del número de contenedores y mejora en la limpieza de los contenedores.

En el contrato actual se incluía la limpieza viaria en calles significativas en el Conjunto Histórico de la villa, aunque este asunto no se mencionó en el pleno exprés de este viernes, donde no hubo intervenciones por parte de ninguno de los portavoces de los diferentes grupos municipales.