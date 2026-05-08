“Este inhalador no me hace nada”: un taller en Sanabria enseña a utilizar estos aparatos

Un grupo de pacientes de la Zona Básica de Sanabria participó en un taller de uso de inhaladores impartido, este jueves, por facultativos del Centro de Salud de Puebla de Sanabria. Los médicos de atención Primaria, José Antonio Brioso y Sara Peral, hicieron una presentación teórica breve de los distintos dispositivos de inhalación que se prescriben a los diferentes pacientes. El taller fue muy participativo y muy práctico.

Existen cuatro tipos de dispositivos: inhaladores de dosis media, inhaladores de polvo seco, inhaladores de niebla fina e inhaladores nebulizadores. Cada uno de ellos se usa de forma diferente, buscando el mayor grado de eficacia de acuerdo a la patología y las características y necesidades del paciente según la mayor dificultad en su administración.

Las principales patologías pulmonares son asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) asociada al consumo de tabaco. En general “son pacientes crónicos”, como señala María Almaraz, coordinadora del Centro de Salud sanabrés.

Los participantes en el taller cuentan que llevan desde hace 10, 15 y hasta 20 años con estos tratamientos, no siempre el mismo, sino que a lo largo de los años se han ido cambiando los inhaladores. Para el cuerpo médico es fundamental que “la administración se haga correctamente” para garantizar la eficacia del medicamento. El principal problema es, precisamente, que una administración incorrecta no hace efectivo el tratamiento. La frase más frecuente es “este inhalador no me hace nada” y obliga a cambiar el modelo.

Aunque en este taller son todos adultos, hay una tipología de inhaladores de más fácil manejo para adultos con dificultades físicas o niños. La mayoría de los participantes ha inhalado la medicación matutina, aunque también hay quien lo ha olvidado y en el momento de realizar la práctica hace una toma real. La mayoría de los pacientes realizan correctamente la toma y en otros casos corrigen la manera en que se autoadministran la medicación.

Siguiendo las indicaciones de los dos médicos, los usuarios hacen aspiraciones con fuerza, mantienen unos segundos la respiración para finalizar con una expiración. Con algunos de los dispositivos la inhalación se hace con la cabeza ligeramente inclinada, lo que “es más difícil”, reconocen los usuarios.

Y todos los pacientes se han quedado con una prescripción, entre comillas, de enjuagarse con agua y bicarbonato porque estos medicamentos contienen corticoides que pueden producir hongos en la cavidad bucal.