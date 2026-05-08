Fuentesaúco y la "magia" de la literatura: La fortaleza de una comunidad seducida por los libros

Fuentesaúco y su Feria del Libro, demuestran diecisiete ediciones después, que querer es poder y que «cuando toda una comunidad se une, es posible hacer cosas maravillosas» reflexiona Alejandra Araujo. La librera del pueblo y la comarca de La Guareña no duda en hablar de este «milagro común», el tributo a los libros gracias a la implicación del Ayuntamiento de Fuentesaúco, el IES Fuentesaúco, el CRAGuareña, los CEIP Valle del Guareña y Gabriela Mistral. Más de 250 alumnos y toda una comunidad docente volcados con la feria.

También a los creadores, escritores y poetas llegados de Guarrate, Zamora, Valladolid y Madrid, para presentar sus obras en Fuentesaúco y favorecer el mágico encuentro entre libro y lector. «Es una oportunidad para darte a conocer a lectores que igual no van a la ciudad a conocer tu obra y, además, arriesgarse a montar todo esto me parece un esfuerzo encomiable» expresaba Macu García, quien llegó a la feria con el sugerente título de «La lectora». «Una apología de lo importante que es leer y conocer cosas a través de otros ojos como son los de los escritores» defiende la autora afincada en Valladolid, quien empezó a leer de niña y a escribir a los 13 años. «Leer te ayuda a construir un pensamiento mucho más libre y abierto, a cuestionar y eso hace que sea un vehículo de crecimiento importante».

El elenco de escritores participantes este año en la Feria del Libro de Fuentesaúco se completa con Héctor Fernández Soriano, un biólogo transformando en ilustrador, diseñador gráfico y escritor. Gustavo Tobal, Benito Pascual y Julio Marinas que presentaron sus obras poéticas, y el escritor y periodista «local» Luis Miguel de Dios, fiel a la fiesta saucana de los libros con su novela recién publicada «El cielo nos pilla muy lejos».

Colaboración

Una feria que no se entendería sin la comunidad escolar, los colegios y el Instituto, motores también con distintas iniciativas de fomento de la lectura que se trabajan en el aula y salen a la calle para «dar visibilidad a lo que hacemos y hacer partícipe a la comunidad del gusto por los libros» apunta Susana Arroyo, profesora del IES Fuentesaúco. «Estamos orgullosos de que este proyecto haya unido a instituciones, entidades educativas y a la población en general que nos demuestra año su inquietud por la lectura» incide Ángel Rodríguez, director del IES Fuentesaúco.

Y los escolares como actores de este proyecto que en su lema «Díselo con un libro» concentra el extraordinario manantial que alimenta la lectura. Desde la ruta «Poemas que brotan», cuentacuentos, un taller de marcapáginas o la lectura en público de textos bajo la temática de poesía y naturaleza, vinculados a proyectos desarrollados por el instituto y el colegio , en la que participaron alumnos, escritores y público voluntario.

Lluvia

«La gente participa mucho, está involucrada, los lectores se preocupan de cuándo es la feria, qué se vende, qué has leído tú. Es ahí donde ves que realmente hay un interés por la lectura» concede la responsable de la Librería Alejandra que este año ha situado el puesto en los soportales de la Plaza Mayor de Fuentesaúco, al resguardo de la lluvia presente de forma intermitente a lo largo de toda la mañana para desesperación de los organizadores, obligados a trasladar los actos de calle a los centros o el Teatro Municipal.

En otro escenario de la plaza, alumnos del Instituto con el puesto de libros de ocasión y un poco más allá la joven Alba Sánchez con su puesto de marcapáginas artesanales, ejemplo de maestría artística.

Por la tarde, el Club de Lectura de Fuentesaúco, nacido al alimón de la feria, reunía a sus miembros con un excepcional colofón, el comentario del libro de Luis Miguel de Dios, escritor y miembro del este activo grupo que también se enriquece con el poderoso caudal que brinda la literatura.