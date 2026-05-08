La Diputación destina más de 410.000 euros a la mejora de servicios básicos en El Perdigón y sus anejos

La Diputación de Zamora ha destinado más de 410.000 euros en El Perdigón y sus anejos durante el presente mandato, inversiones que han permitido mejorar infraestructuras, las redes de abastecimiento, instalaciones deportivas y consultorios médicos, entre otros servicios.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, y el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto Sevillano, ha visitado este vernes la localidad de El Perdigón junto al alcalde del municipio, Ángel Calleja Gómez, para conocer sobre el terreno distintas actuaciones ejecutadas durante el presente mandato con financiación de la institución provincial.

De la inversión total, que supera los 410.000 euros, cerca de 148.000 euros se han empleado para ejecutar actuaciones de mejora en el municipio y sus anejos, dirigidas a reforzar infraestructuras básicas y servicios públicos.

Autoridades locales y provinciales, en una pista deportiva de la localidad. / Cedida

Entre ellas destacan las obras de mejora del abastecimiento en El Perdigón, la pavimentación en distintas calles de la localidad y Tardobispo, así como la reparación de las redes de abastecimiento financiadas a través de los diferentes planes provinciales. Asimismo, se ha ejecutado la construcción de una pista polideportiva y un camino accesible, mejorando los espacios destinados al ocio y la práctica deportiva.

Las inversiones ejecutadas con fondos de la institución provincial también han permitido acometer actuaciones en los consultorios médicos, concretamente la instalación de climatización en Tardobispo y la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética en San Marcial, reforzando así la prestación de servicios sanitarios básicos en el medio rural.

Durante la visita, Faúndez también ha destacado la colaboración institucional para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Perdigón, a la que la Diputación de Zamora ha aportado 264.000 euros, cantidad similar a la financiada por la Junta de Castilla y León.

Por último, subrayó el compromiso de la Diputación con los municipios de la provincia "para mejorar infraestructuras, garantizar servicios públicos de calidad y contribuir a fijar población en el medio rural mediante inversiones útiles que mejoran la calidad de vida de los vecinos".