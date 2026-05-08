Del campo a la mesa: la Junta favorece la venta directa en pequeñas cantidades de productos agroalimentarios

Mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrarias, fomentar el consumo local y favorecer la relación entre productores y consumidores. Estos son algunos de los objetivos que persigue la Junta con la puesta en marcha del decreto que regula la venta directa y en circuitos cortos de pequeñas cantidades de productos agroalimentarios procedentes de explotaciones que desarrollen su actividad en Castilla y León.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, ha presentado este viernes los detalles de este decreto en la explotación de Cuelgamures propiedad del agricultor, Gustavo Hernández, que es uno de los primeros profesionales que se ha inscrito en el registro oficial para comercializar parte de su producción de una forma directa con el consumidor o al por menor en establecimientos comerciales o de restauración, así como en ferias y certámenes.

Destacó González Corral que el decreto fue aprobado a principios de este año y que, hasta el momento, ya se han inscrito más de 50 agricultores y ganaderos de la comunidad, aunque la medida también favorecerá a los consumidores porque podrán adquirir productos de cercanía, frescos y con garantía de calidad. Además, remarcó que el único trámite que tienen que cumplimentar los agricultores y ganaderos es inscribirse, aunque previamente tienen que estar dados de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, lo que garantiza que cumplen con las garantías de sanidad animal o vegetal exigidas.

Gustavo Hernández y María González, en la explotación de Cuelgamures. / M. J. C.

Por su parte, los agricultores y ganaderos deberán identificar los productos que comercialicen a través de este nuevo canal con la inscripción “Origen: Aquí. Venta de Cercanía Castilla y León”. En el caso de productos transformados, como quesos, embutidos, conservas o vino, los elaboradores deberán figurar además en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León (REAAL).

La norma, por tanto, diferencia dos modalidades. Por un lado, la venta directa, en la que el productor vende el alimento al consumidor final. Por otro, la comercialización en circuito corto, que permite la venta a través de un único intermediario, como una tienda minorista, un establecimiento de restauración o un comercio local.

La actividad puede desarrollarse en la propia explotación, en mercados y ferias, mediante reparto a domicilio, en establecimientos minoristas e incluso a través de plataformas de venta online. También se contempla la venta mediante máquinas automáticas instaladas dentro o fuera de la explotación.

Código

La inscripción en el registro se realiza mediante una comunicación de inicio de actividad y tiene carácter gratuito. Desde el momento de la presentación, el productor queda habilitado para operar bajo este sistema y recibe un código identificador vinculado a su explotación agraria, que deberá figurar en el etiquetado y en el punto de venta junto al nuevo distintivo identificativo.

El decreto establece límites máximos de comercialización para garantizar que se trata de un canal complementario ligado a producciones de cercanía. Entre otros ejemplos, podrán comercializarse hasta 30.000 kilos anuales de cereales, 10.000 kilos de legumbres, 30.000 kilos de fruta por especie, 10.000 kilos de hortalizas o 50.000 kilos de patatas. En el caso de productos transformados, se permite la comercialización de hasta 2.500 kilos anuales de conservas vegetales, mermeladas o productos cárnicos por tipo de producto; hasta 5.000 litros de vino, cerveza, vinagre o licores; o 2.000 kilos de harinas y pastas.

Autoridades, el agricultor y representantes de las organizaciones agrarias durante la presentación de la inicaitiva. / M. J. C.

Los productores acogidos a este sistema deberán cumplir las obligaciones generales en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad y etiquetado, mantener un registro básico de las operaciones comerciales realizadas y someterse a los controles oficiales establecidos por la Administración.

Durante la visita a la explotación de Cuelgamures, la consejera recalcó que el decreto no solo favorecerá a los agricultores y ganaderos, ya que también beneficiará al consumidor que podrá adquirir un producto de cercanía y fresco al “comprar directamente del huerto”.

"Un gran lastre"

Por su parte, Gustavo Hernández, reconoció que decidió adherirse a la iniciativa con la intención de incrementar la viabilidad económica de su explotación y aumentar el valor añadido de los ajos y otros cultivos que siembra en Cuelgamures, tales como trigo, cebada o colza. Además, precisó que el decreto permitirá a los productores liberarse de un “gran lastre”, en alusión a los intermediarios que comercializan sus productos, porque “son los que menos arriesgan y más porción del pastel se llevan”.

Por tanto, la iniciativa impulsada por la Junta permitirá estrechar el contacto entre el productor y el consumidor final y atender de una forma directa sus demandas y sus preferencias. Hernández también se mostró convencido de que el decreto puesto en marcha por la Administración regional contribuirá a fijar población en el medio rural porque será preciso contratar más mano de obra, a pesar de que el sector agroganadero atraviesa “horas bajas” por la ausencia de un relevo generacional.