Agentes Medioambientales encuentran en Zamora un lobo abatido a tiros

Agentes Mediomabientales de la comarca de Tábara han encontrado el cadáver de un lobo abatido a tiros con un rifle. El cuerpo del lobo, una especie protegida, ha sido localizado en el río Esla, junto a la Central Hidroeléctrica de Santa Eulalia de Tábara (Zamora), en las inmediaciones de la Sierra de la Culebra.

Un Agente Medioambiental examina el cadáver del lobo / Cedida

Tras registrar la correspondiente denuncia, un Agente Medioambiental ha trasladado el cuerpo del lobo al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Junta, en Valladolid, donde se realizará la necropsia que ayudará a esclarecer las circunstancias de la muerte de un ejemplar que llevaba llevaba un geolocalizador en el cuello.

Rescate del cadáver del animal / Cedida

Precisamente por esa circunstancia, los agentes llevaban varios días sin recibir información, concretamente desde el 21 de abril, fecha en la que dejó de emitir el GPS. Sí llegaban correos, pero al estar el cuerpo del animal sumergido en el agua no llegaba la posición. Tras esperar unos días, contemplando la posibilidad de que fuera un fallo del collar, el 5 de mayo se inició la búsqueda física del animal, que fue localizado en la margen derecha del río Esla, en la zona del Puente Quintos.

El olor que desprendía el cadáver junto al río hace pensar que el lobo pudiera llevar varios días muerto. A la espera de más detalles que desvele la investigación, sobre el último sitio que el lobo estuvo en tierra o el tiempo que ha estado en el agua, los agentes sí han podido ver que el cadáver presentaba dos orificios de las balas y habría sido abatido con un rifle.

Un Agente Medioambiental se adentra en la zona del río para rescatar al lobo muerto / Cedida

El lobo abatido es uno de los ejemplares incluido en el programa de radiomarcaje en el que once lobos lucen ya su collar de seguimiento que permite conocer cómo es su día a día, su noche y también, en el futuro, prevenir ataques sobre la ganadería. Estos dispositicos permiten conocer datos como la alimentación y depredación, los ritmos de actividad, los desplazamientos de las manadas, la mortalidad natural y no natural de la especie o la eficacia de las medidas preventivas de las ganaderías frente a los ataques del lobo resulta fundamental a la hora de proteger al ganado amenazado.

Noticias relacionadas

Esa información se puede extraer de unos collares que ofrecerán información de los movimientos diarios de cada ejemplar durante cerca de tres años, que es el tiempo que puede llegar a durar la batería del dispositivo.