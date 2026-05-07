Ribadelago Nuevo dice adiós a la uralita en la red de abastecimiento

Las obras para sustituir la totalidad de la red de abastecimiento de uralita en el casco urbano de Ribadelago Nuevo tendrán que estar finalizadas en el mes de junio. Una nueva avería en la red, precisamente en el tramo de uralita de la calle Tajo, sacaba las críticas vecinales esta semana por el estado de la red obsoleta y que no cumple la normativa al mantener las canalizaciones de uralita, material actualmente prohibido.

Los operarios municipales se trasladaron de inmediato a reparar la avería este lunes aunque con dificultades para ensamblar por la diferencia de materiales entre la red antigua y el nuevo repuesto. Será, tal vez, la última vez que tengan que reparar, ya que las obras de sustitución de la red en esta calle están adjudicadas desde abril.

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, señaló que ya estaba previsto el replanteo de la obra para este miércoles, con la renovación de todo el tramo donde persisten las tuberías de uralita desde hace más de medio siglo. Los vecinos trasladaban su malestar por una red obsoleta que ha cumplido su vida útil, que ha registrado numerosas averías y que en lugar de sustituirse en su totalidad.

Este tipo de materiales están prohibidos y tenían que estar retirados de las redes de suministro de agua. A medida que se producían las roturas se ha ido parcheando sin hacer el cambio total de tuberías. Estas averías se producían en momentos críticos de mayor demanda por afluencia turística que suponía el corte de agua durante varios días.

Reparación de la tubería. | ARACELI SAAVEDRA

En esta renovación de la red está incluido otro tramo en la zona del edificio del cine, además de pavimentación y aceras.

El Ayuntamiento de Galende mantiene un control estrecho sobre el agua de consumo domiciliario declarado no apto por turbidez, tras las tormentas de finales de abril. La empresa que gestiona el control de agua ya ha recogido las muestras para una analítica de varios parámetros que dará los resultados en 24 o 48 horas.

El alcalde confiaba que esté apta, ya que desde el Ayuntamiento se ha hecho un seguimiento con medio propios, especialmente de análisis de turbidez, que habían descendido de manera significativa. De hecho “no nos da turbidez” aunque está a la espera de los resultados y que desde la Consejería de Sanidad se pueda autorizar el consumo y colocar los bandos municipales en los pueblos afectados, Ilanes, Rabanillo y El Puente. Martos se ha preocupado de revisar precisamente los filtros del depósito del agua procedente de la captación de Cubelo.