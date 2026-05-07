Sanabria
Preocupación en Cerezal: múltiples ciervos mueren por el vallado de fincas
Los vecinos se encuentran los animales sin vida al pie de los cercados
Vecinos de Cerezal de Sanabria denuncian la aparición de cérvidos muertos en las zonas contiguas a las fincas valladas, como así lo han comunicado a los agentes del Seprona de la Guardia Civil y a los Agentes Medioambientales de la Junta. Una de las vecinas, María del Carmen Martínez, grababa un vídeo precisamente de un corzo chocando contra el cercado cuando intentaba apartarse de la carretera.
Desde hace meses los vecinos presencian estas escenas a raíz del cierre de fincas por parte de uno de los propietarios terratenientes. Los animales que tratan de pasar de unos terrenos a otros, comenzaron a chocar contra los cerramientos. En otros casos, los animales quedan encerrados en las fincas sin vía de salida. El estrés que sufre la fauna provoca escenas que denuncian los vecinos al quedar los animales agotados y, en otros casos, atrapados. Los vecinos se encuentran los animales muertos al pie de los cercados.
Las vallas de estas grandes extensiones de terrenos están ancladas al suelo evitando el paso de cualquier tipo de fauna, como describe María del Carmen Martínez. Esta vecina señala a un propietario concreto que ha cerrado una amplia extensión con un vallado "de dudosa homologación" para permitir el paso de fauna. Como consecuencia del cierre de terrenos, la fauna está más presente, con el consiguiente riesgo de accidente en la carretera de Cerezal.
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