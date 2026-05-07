Moraleja del Vino y el compromiso frente a la violencia de género

Moraleja del Vino vuelve a extender la lucha contra la violencia hacia la mujer más allá de sus fechas oficiales marcados en el calendario. Por segundo año consecutivo, el municipio celebra a lo largo de la primera quincena de mayo un completo programa de actividades en materia de prevención y sensibilización de violencia de género que incluirá un café poético, un musical y una conferencia a cargo de la psicóloga y presidenta de Azadahi, Mila Rueda de los Ríos.

Razona Rebeca Martínez, concejala de Cultura en el consistorio moralejano que, "aunque no lo parezca, sigue siendo muy necesario concienciar y educar en la violencia de género", máxime en el mundo rural donde la cultura patriarcal aún se impone de manera más patente.

Un pensamiento con el que el Ayuntamiento impulsó en pasado año estas jornadas que arrancarán mañana, 8 de mayo, con la conferencia "Cómo gestionar emociones en situaciones difíciles" a cargo de la responsable de la Asociación Zamorana de familiares de Autismo, TDAH y TGD. La ponencia se verá enriquecida con la aportación de Tamara Ortiz T.S. en promoción de igualdad de género y de diversas usuarias. La actividad arrancará a partir de las 18:30 en la sala Bienestar.

Síndrome de Estocolmo

La voz de las expertas cederá el protagonismo a la música y la poesía como potentes motores para visibilizar patrones de comportamiento y la necesidad de impulsar nuevos modelos de conducta más igualitarios. De esta forma, los asistentes podrán disfrutar el 10 de mayo del espectáculo musical del clásico "La Bella y la Bestia", tradicionalmente asociado al conocido como síndrome de Estocolmo. La representación, a cargo del grupo teatral Valderas, se realizará en la sala Justa Freire a partir de las 19 horas y la entrada, como en todas las actividades, será gratuita hasta completar el aforo.

Jornada de reconocimiento a una zamorana, como fue la escritora y poeta Margarita Ferreras, que representa a la mujer tradicionalmente relegada representando esa violencia "velada", que es más difícil de apreciar. Una figura que, en opinión de Martínez, representa la "violencia cultural" de negar el reconocimiento a quien formó parte indispensable de las féminas de la llamada generación del 27, "Las Sin sombrero".

En su honor, la sala Bienestar abrirá sus puertas para ofrecer un café poético dirigido por la filóloga e investigadora, Lola Fidalgo, como encargada de visualizar este recorrido cultural por la vida y obra de esta mujer nacida en Alcañices en el año 1900. Versos y rimas en los que le acompañarán las voces de Pilar Antón, Esther Ferreiras, Paula Vázquez, Jessica López y Yolanda Fidalgo.

El programa se cerrará con la inauguración de un mural, obra del artista local Óscar Gonzalo Martín que busca "rendir homenaje a la diversidad y al camino recorrido hacia una sociedad más justa para todas y todos". Una creación que transformará por completo la renovada piscina municipal en una apuesta de color y compromiso que, como el resto de actividades enmarcadas dentro del Pacto de Estado, serán financiadas con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Igualdad.