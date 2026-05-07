El medio rural de Zamora más "conectado": La Diputación actuará en 15 repetidores para mejorar la señal televisiva

Mejorar la cobertura de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la provincia. Este es el objetivo que se ha marcado la Diputación de Zamora, con una actuación que cuenta con más de 600.000 euros de presupuesto y que permitirá prestar un mejor servicio a los vecinos del medio rural de la provincia.

Una de las actuaciones que ya se ha llevado a cabo es la mejora del repetidor de Peñausende, que este jueves ha visitado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, y los diputados provinciales por las comarcas de Sayago y Tierra del Vino, José Ignacio Isidro Isidro y Juan del Canto Sevillano. En la visita también han estado presentes el alcalde de la localidad, Manuel Alfonso Rivera Sastre, y concejales de la corporación municipal.

Aunque no se trata de una competencia propia, la institución provincial consignó 65.000 euros en el presupuesto del pasado ejercicio, con los que se han acometido las mejoras en las antenas de Peñausende y Milles de la Polvorosa, con una inversión final de 48.000 euros, beneficiando a cerca de 8.000 personas mediante el incremento de potencia de los equipos.

El repetidor de Peñausende, con las mejoras introducidas, dará una mejor cobertura de la TDT a Cabañas de Sayago, El Cubo de la Tierra del Vino y Mayalde, al tiempo que se mejorará de forma paralela el repetidor de Fadón, que presta servicio a la comarca de Sayago. En el caso de Milles, se verán beneficiadas las localidades de Villanueva de las Peras, Santa María de Valverde, La Torre del Valle y Pueblica de Valverde.

Durante su visita a Peñausende, Faúndez ha recalcado que "aún no siendo competencia propia de la Diputación, es voluntad del actual equipo de gobierno resolver los problemas de la población, y que los habitantes del medio rural puedan disfrutar de todos los canales de televisión, especialmente los canales autonómicos, eliminando las zonas de sombra actuales, y con las mismas posibilidades que las personas que viven en los núcleos de mayor población".

Autoridades provinciales y locales, en la visita a Peñausende. / Cedida

Del mismo modo, ha subrayado que "el acceso a la televisión es fundamental para la información y para el entretenimiento de las personas, y especialmente en el medio rural en el que reside una población envejecida".

El presupuesto inicial de la Diputación para continuar con la mejora de la cobertura de la señal TDT en la provincia este año era de 65.000 euros, que se han incrementado con otros 500.000 euros con la incorporación de una partida aprobada en el pleno ordinario del pasado mes de abril.

Con estas partidas está previsto que este mismo año se liciten nuevas actuaciones en otros 15 repetidores para mejorar la señal televisiva. Entre ellos se encuentran los de Camarzana, Alcañices, Pino, La Bóveda de Toro, Asturianos, Trabazos, Ferreras de Arriba, Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Riofrío de Aliste, Pedralba de la Pradería, San Martín del Pedroso, Sejas de Aliste y Villarino Tras la Sierra.

Estas actuaciones responden a las dificultades trasladadas por numerosos alcaldes de la provincia ante los problemas de recepción de la señal de televisión en distintos núcleos rurales. Zamora cuenta con 507 núcleos de población, por lo que la institución provincial remitió en una carta a todos los ayuntamientos para conocer de primera mano las deficiencias existentes en la recepción de la señal de televisión. Como resultado de esta consulta, se recibieron 33 solicitudes de actuación.

A raíz de estas peticiones, la Diputación licitó un contrato de consultoría técnica con el fin de analizar la situación y determinar las soluciones más adecuadas. El estudio elaborado propuso intervenir inicialmente en un total de 13 repetidores de la provincia, con actuaciones que permitirán mejorar la cobertura de la TDT y que beniciarán a unas 19.000 personas.

Otras inversiones

Por otra parte, la Diputación de Zamora ha ejecutado durante el presente mandato otras inversiones en el municipio de Peñausende por un importe cercano a los 230.000 euros, destinadas a mejorar infraestructuras, servicios básicos y equipamientos municipales, tanto en la localidad titular del Ayuntamiento como en el anejo de Tamame.

Entre las actuaciones realizadas destacan las obras de pavimentación en distintas calles del municipio, la construcción de una pista de pádel en Tamame, la mejora de la estación de tratamiento de agua potable para la eliminación de arsénico, la renovación de la red de impulsión y las mejoras en las instalaciones de bombeo del abastecimiento. Asimismo, se ha acometido la renovación de redes de abastecimiento en varias vías urbanas.

Las inversiones realizadas también han permitido actuar en la mejora y equipamiento de parques infantiles y en la reforma de los consultorios locales, reforzando así los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos de Peñausende y Tamame.