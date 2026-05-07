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De la limpieza de cunetas al control de "nieve" marcelina en Sanabria

Operarios del mantenimiento de Vialidad de la Consejería de Fomento realizan labores de mantenimiento en la carretera del Lago, ZA-104

De la limpieza de cunetas al control de &quot;nieve&quot; marcelina | ARACELI SAAVEDRA

De la limpieza de cunetas al control de "nieve" marcelina | ARACELI SAAVEDRA

Araceli Saavedra

Los operarios del mantenimiento de Vialidad de la Consejería de Fomento realizan labores de mantenimiento en la carretera del Lago, ZA-104, con la limpieza de cunetas y la apertura y desvío de aguas en el margen de la carretera, a la altura de Cubelo.

Esta semana, además de esa "preparación" de la vía para el turismo han tenido que vigilar los dos episodios puntuales de "nieve" en el alto de Peces donde ha descendido la temperatura a casi 0 grados, se ha registrado ventisca y nieve de la que no cuaja, en la ZA-103, una nieve más propia del mes de marzo. La carretera del Lago registra una media de 2.200 vehículos diarios, un volumen importante de tráfico para la zona.

De la limpieza de cunetas al control de &quot;nieve&quot; marcelina | ARACELI SAAVEDRA

De la limpieza de cunetas al control de "nieve" marcelina | ARACELI SAAVEDRA

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