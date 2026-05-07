Carlos Pérez, de la Romería de la Virgen Fátima: "Alistanos y trasmontanos o progresamos o moriremos juntos"

Carlos Pérez Domínguez, coordinador de la Romería de la Virgen Fátima, devoto y alcalde pedáneo de Villarino, es a sus 85 años el alma, corazón y vida de la romería popular que se celebrará, junto a la de Petisqueira, el próximo domingo en plena ribera del río Manzanas.

¿Quién es Carlos Pérez Domínguez?

Un alistano más orgulloso de sus orígenes humildes en el medio rural que siempre, allí donde la vida me llevó, he llevado por bandera a mi tierra, a Aliste y a los alistanos. Nací en Villarino de Manzanas, nada más terminar la Guerra Civil, el día 21 de noviembre de 1940. Malos tiempos para nacer, crecer y vivir, éramos muchos y había poco para comer, lo justo, pero nuestros padres se sacrificaron, trabajaron duro y por lo menos hambre no pasamos. Aquí pase mi infancia, feliz, yendo a la escuela y ayudando a la familia en lo que podía aunque ya en plena adolescencia comencé a darme cuenta de que si queríamos progresar no nos quedaba otra que emigrar. La mayor parte de mi vida laboral la pasé en Fasa Renault en Valladolid, y nada más jubilarme pude cumplir mi deseo de regresar a Aliste, a Mahíde, donde tenemos casa; y a Villarino de Manzanas.

¿Qué significan para los alistanos y los trasmontanos las romerías transfronterizas?

Son parte imprescindible e incluso vital de nuestra historia y de la de nuestros pueblos, ya que directa o indirectamente han contribuido a cultivar la hermandad y la convivencia entre españoles y portugueses, alistanos y trasmontanos que, aún separados por una frontera y hablando dos idiomas diferentes, siempre hemos sido conscientes que durante siglos hemos compartido nuestros orígenes. Y, para bien o para mal, nuestro presente y futuro siempre irán unidos. Cuando se dice que los alistanos y trasmontanos somos como hermanos es la pura realidad, porque siempre nos hemos llevado muy bien compartiendo lo que tenemos.

Ni Franco ni Salazar pudieron frenar y evitar la fiebre mariana hispanolusa. ¿La humanidad y la armonía pudo con la brutalidad en tiempos difíciles?

Cierto. Incluso en esos tiempos complicados como lo fueron las dictaduras de Salazar en Portugal y Franco en España mantuvimos nuestras relaciones sociales, religiosas, comerciales y culturales, algo complicad, pues había unas fronteras muy férreas vigiladas por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana, unas fuerzas de seguridad que eran conscientes de que lo que a los alistanos y trasmontanos nos movía era compartir nuestras costumbres y tradiciones, convivir, sin hacerle daño a nadie. La Virgen de la Luz en Moveros y Constantim, la Virgen de la Salud en Alcañices y La Riberiha en Quintanilha fueron, son y siempre serán citas históricas, hasta que nos unimos también nosotros con Nuestra Señora la Virgen de Fátima a la que se conoce como la “Festinha”. Los tiempos pasan y cambian, pero las romerías y ferias permanecen muy vivas.

Todo tiene un principio. ¿Cuál fue el de “La Festinha”?

Nosotros, los vecinos de Villarino de Manzanas y Petisqueira, siempre hemos mantenido unas estrechas relaciones humanas, incluso con matrimonios. Nuestros términos lindan, los separan las aguas intencionales del río Manzanas que nunca fueron impedimento para conocernos desde niños cuando íbamos con las vacas y las ovejas para la ribera. En 1985 surgió la idea de celebrar juntos la bendición de campos y fue un éxito. En ambos pueblos, como en todo Aliste, había mucha devoción a la Virgen de Fátima y decidimos crear la romería en honor a la aparición de Nuestra Señora en Cova de Iría a los pastores Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Martos. La fe mueve fronteras, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, la romería fue creciendo hasta asentarse como una cita mariana obligada para muchos devotos hispanolusos.

La devoción hispanolusa a la Virgen de Fátima se congrega a la vera del río Manzanas / Chany Sebastián

¿Cuándo y cómo se desarrollarán los actos religiosos y lúdicos?

La iglesia de Santa María Magdalena de Villarino de Manzanas será el punto de encuentro y desde allí saldrá a las 12.00 horas la procesión que abrirán, como ya es tradición, los folcloristas de la Agrupación Folclórica Alistana “Manteos y Monteras” por cortesía del Área de Cultura de la Diputación de Zamora y por Gaiteros y Más. Tras ellos irá la Virgen de Fátima portada a hombros por los devotos y las devotas. Es un recorrido ameno y entretenido para niños, jóvenes y mayores de apenas media hora por la ribera del río Cabrón hasta llegar justo a la frontera sobre el río Manzanas. Los portugueses hacen una procesión similar desde Petisqueira.

Momento álgido el encuentro de las comitivas de España y Portugal.

Así es. El puente móvil sobre las aguas internacionales del río Manzanas acoge el encuentro mariano entre las imágenes y devotos en un mágico entorno justo donde confluyen dos de los ecosistemas más bellos y ricos en biodiversidad de toda la Península Ibérica: nuestra mítica Sierra de la Culebra en España y el parque natural de Montesinho en Portugal. Un remanso de paz que por algo se le conoce como el “Jardín de Aliste”. Tras la emotiva bienvenida, saludos entre ciudadanos y autoridades religiosas y civiles, la comitiva lusa es la que abre el camino hasta el santuario español donde don Marcelino Gutiérrez y un párroco portugués oficiarán la santa misa.

Cómo en cualquier buena romería rayana hispanolusa que se precie de serlo, juntos, que no revueltos, la fe y comercio son los grandes protagonistas.

Efectivamente. Lo religioso no está reñido con lo comercial si se vive desde el respeto. El mercado internacional se asienta desde el amanecer a ambos lados del río Manzanas donde los feriantes nos ofrecen a los romeros todo tipo de productos. Los vendedores ambulantes son parte imprescindible de la fiesta, así lo creemos, y por ello no se les cobra nada, al contrario, les estamos eternamente agradecidos pues animan nuestra romería y prestan unos buenos servicios.

Se trata de una romería que destaca por su carácter sencillo, familiar y cercano.

Desde sus inicios la Virgen de Fátima es una romería para poder pasar una jornada agradable en compañía de los seres más queridos, paisanos o allegados, en familia, en solitario o con los amigos. Mucha gente madruga por la mañana para hacer primero sus compras, luego asiste a la procesión y a la misa, quedándose a disfrutar de la comida campestre. Hay sobremesa al son de las gaitas y las dulzainas y ya por la tarde se reza el santo rosario y regresamos en procesión hasta Villarino, donde convidamos a los romeros a una pequeña merienda con empanadas y hornazos típicos alistanos siempre bien aderezados con los refrescos y la buena música de Manteos y Monteras.

Villarino y Riomanzanas cuentan con la peculiaridad de ser los pueblos alistanos que están más lejos de Zamora. ¿Qué ruta nos recomendaría para ir a venerar a Fátima?

Si queremos ir más tranquilos, la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde, es el camino más corto y está en muy buen estado, desde donde seguiremos por la vía de Figueruela de Arriba que llega justo hasta Villarino y cruza a Portugal justo sobre el puente internacional donde se celebra la romería. También podemos utilizar la alternativa por la carretera Nacional 122 hasta Alcañices para seguir luego por San Vitero y Mahíde.

Llegar y besar el santo: allí aparcar nunca es un problema.

Disponemos de un parking al lado de la romería con capacidad para acoger sin problemas a más de mil vehículos. Cada año el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba acondiciona el entorno con ayuda de la maquinaria de la Diputación de Zamora para que los visitantes tengan todas las comodidades y se sientan como en su propia casa, tareas en las que también colabora una cuadrilla de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba y el pueblo de Villarino de Manzanas son parte vital en la organización de la romería. Invitamos de corazón a participar a todos los españoles y portugueses, los vecinos de Petisqueira y Villarino de Manzanas haremos todo lo posible para que se sientan como en su casa. En Aliste nadie es ni se siente forastero.

La despoblación rural acecha y pone en peligro el futuro de los pueblos. ¿Puede la despoblación rural galopante asestar una puñalada mortal a las romerías?

Sin lugar a dudas. Nuestros pueblos están pagando el éxodo rural que se inició en los años sesenta y que desde entonces se lleva a nuestros jóvenes a buscarse la vida lejos, estudiando o trabajando. En los pueblos cada vez somos menos y la mayoría ya somos gentes de la tercera edad. Los octogenarios y nonagenarios que nacimos en los años treinta y cuarenta, durante la Guerra Civil y la posguerra, los que emigramos y los que se quedaron, todos, hemos dado la vida por nuestros pueblos, pero cada vez somos más mayores y más pronto o más tarde tiene que llegar el recambio generacional. Por suerte la mayoría de los niños, jóvenes y adolescentes alistanos sienten como suyas las costumbres y tradiciones heredadas de sus padres y abuelos. Que ellos asuman el relevo es la única manera de mantener vivo el legado del patrimonio cultural e inmaterial preservándolo para que lo conozcan y disfruten las generaciones venideras.