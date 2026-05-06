Plan Socioeconómico de la Raya en Zamora: ¿Quiénes se pueden beneficiar?,condiciones, plazos y dotación

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora publica hoy el extracto de la convocatoria de subvenciones aprobada por la Diputación de Zamora destinada a financiar proyectos de creación de empresas y proyectos empresariales de inversión en el ámbito territorial de La Raya zamorana, en el marco del Plan Socioeconómico de La Raya promovido por la Junta de Castilla y León.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 4.000.000 de euros, cofinanciados al 50 por ciento entre la Administración Autonómica y la Institución zamorana, distribuidos en las anualidades 2025, 2026 y 2027. En concreto, la Junta aporta 2 millones de euros y la Diputación otros 2 millones, reforzando así su compromiso conjunto con el desarrollo económico y la cohesión territorial de este espacio transfronterizo.

Estas ayudas tienen como finalidad impulsar la creación de empresas, fomentar la inversión productiva, generar empleo y favorecer el asentamiento de población, contribuyendo a revertir la tendencia demográfica negativa que afecta a los municipios de La Raya, caracterizados por su baja densidad de población y su acusado envejecimiento.

Cuatro líneas de actuación

Línea 1, destinada a complementar las ayudas concedidas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) para proyectos de creación de empresas. Línea 2, dirigida a complementar subvenciones del ICECYL para proyectos empresariales de inversión cofinanciados con fondos FEDER. Línea 3, orientada a proyectos de inversión que supongan la ampliación de capacidad en centros de servicios sociales y sanitarios, especialmente en el ámbito de atención residencial. Línea 4, enfocada a proyectos de creación, inversión o mejora de empresas del sector agroalimentario, incluyendo actividades de transformación y comercialización.

En todos los casos, las actuaciones deberán desarrollarse en los municipios incluidos en el ámbito territorial de La Raya en la provincia de Zamora.

Régimen de concesión y beneficiarios

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que implica que se otorgarán por orden de presentación de solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad presupuestaria.

Podrán ser beneficiarios personas físicas, personas jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que ejerzan o vayan a ejercer una actividad económica en el territorio de actuación.

Inversiones subvencionables

Entre los gastos subvencionables se incluyen inversiones en activos fijos materiales e inmateriales, obra civil, adquisición de maquinaria y equipamientos, así como otros gastos necesarios para la puesta en marcha o mejora de los proyectos empresariales. En determinadas líneas también se contemplan gastos asociados a la creación de empresas, como estudios, consultoría o costes notariales.

En el caso de los proyectos agroalimentarios y de servicios sociales, las inversiones deberán ir vinculadas a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo local.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOP y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo agotamiento previo del crédito disponible.