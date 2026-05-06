IU propone un plan de potabilización en la provincia de Zamora para evitar la contaminación por nitratos

Izquierda Unida propone un plan integral de potabilización del agua en la provincia de Zamora para evitar la contaminación por nitratos, pues estima que, "pese a la colaboración de diputación y ayuntamientos para garantizar el agua potable en los pueblos, aumentan los municipios con agua contaminada por nitratos", como ha informado La Opinión-El Correo de Zamora.

"Algo está fallando en el agua de esta provincia cuando los medios de comunicación, haciéndose eco de los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) del Ministerio de Sanidad, alertan de que la contaminación del agua por nitratos podría llegar al 70% de la provincia, si se rebajaran los porcentajes de concentración de nitratos a lo recomendado por los científicos para garantizar la salud" apunta IU. Y que, según los datos de este organismo en 2024 había 9 pueblos que no podían consumir agua del grifo por contaminación con nitratos, y en más de un centenar de municipios estaba por encima del valor de concentración considerado como crítico.

IU presenta una moción de urgencia al pleno de este viernes, 8 de mayo, para que desde la Diputación de Zamora se impulse la elaboración de un Plan Integral de Potabilización del Agua de consumo humano en la provincia de Zamora que, mediante estudios científicos y de personal especializado, analice las causas y consecuencias de su contaminación especialmente por nitratos. Con el objetivo de proponer y llevar a cabo actuaciones en cuantos ámbitos sea necesario para su reducción.

También instar a las administraciones Regional y Estatal a colaborar en el Plan y en la financiación de los costes para garantizar el agua potable en toda la provincia Y promover la colaboración de la población de la provincia y de sus asociaciones, mediante campañas informativas para favorecer con sus prácticas de consumo y/o de producción este objetivo.

Si bien IU reconoce que desde la Diputación se sigue invirtiendo tanto en la potabilización del agua para consumo, mediante la instalación de estaciones depuradoras de agua potable (ETAPs), como en la depuración de aguas residuales, "no es suficiente. Porque admitimos que es imprescindible actuar sobre las consecuencias, es decir, el agua del grifo contaminada por nitratos; pero hay que actuar también sobre las causas de la contaminación de los acuíferos de los que se capta el agua para beber".

Considera IU "complicado entender cómo una provincia con abundante agua, poco industrializada, con un sector agrícola y ganadero en declive y con pérdida de población, mantiene unos niveles de contaminación de los acuíferos por nitratos elevados, que además sigue aumentando cada año. Perdemos población y ganamos contaminación".