Un herido tras volcar su vehículo en la A-6 a su paso por Villalpando

Un vehículo ha volcado en el kilómetro 233 de la autovía A-6 sentido Galicia a su paso por la localidad zamorana de Villalpando. El accidente, que ha tenido lugar a las 16.39 horas, se ha saldado con una persona herida, un varón de unos 35 años, que estaba consciente cuando llegaron los servicios de emergencias. Al lugar de los hechos se movilizó la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del Sacyl, previo aviso del servicio de Emergencias Sanitarias.