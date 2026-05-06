COAG vuelve a la carga: Nuevas movilizaciones por las frecuencias del tren de AV Sanabria
El sindicato agrario pide a la Junta mantener los autobuses de Sanabria a Zamora ante nuevas supresiones de frecuencias en la AV de Otero
COAG pide a la Junta mantener los autobuses de Sanabria a Zamora ante nuevas supresiones de frecuencias en la AV de Otero. El representante comarcal de COAG, José Manuel Soto, anuncia nuevas movilizaciones por las frecuencias del tren de AV Sanabria y pide a la Junta de Castilla y León mantener al menos uno de los autobuses que realizan el trayecto entre la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria con la capital, de las 14:00 horas.
Esta medida sería “una solución inmediata” ante la supresión del tren que realiza el trayecto de vuelta a las dos de la tarde desde Sanabria a Zamora, a partir del día 20. En estos momentos dos autobuses hacen el recorrido de ida y vuelta entre Sanabria y Zamora, tras la supresión de los trenes de primera hora que permitían a los trabajadores llegar a su puesto de trabajo. Soto reiteraba que la comarca debe recuperar todas las frecuencias que tenía hasta el pasado mes de junio.
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