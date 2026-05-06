Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias por insultos y amenazas a la Policía de BenaventePresunto incumplimiento del contrato de recogida de residuos en ZamoraAdiós a las Edades del Hombre en ZamoraObras en la Avenida Requejo: Ayuntamiento asume el mantenimiento condicionadoSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

COAG vuelve a la carga: Nuevas movilizaciones por las frecuencias del tren de AV Sanabria

El sindicato agrario pide a la Junta mantener los autobuses de Sanabria a Zamora ante nuevas supresiones de frecuencias en la AV de Otero

Protesta de la Alianza UPA-COAG en Vigo por las paradas de tren en Sanabria

Protesta de la Alianza UPA-COAG en Vigo por las paradas de tren en Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

COAG pide a la Junta mantener los autobuses de Sanabria a Zamora ante nuevas supresiones de frecuencias en la AV de Otero. El representante comarcal de COAG, José Manuel Soto, anuncia nuevas movilizaciones por las frecuencias del tren de AV Sanabria y pide a la Junta de Castilla y León mantener al menos uno de los autobuses que realizan el trayecto entre la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria con la capital, de las 14:00 horas.

Esta medida sería “una solución inmediata” ante la supresión del tren que realiza el trayecto de vuelta a las dos de la tarde desde Sanabria a Zamora, a partir del día 20. En estos momentos dos autobuses hacen el recorrido de ida y vuelta entre Sanabria y Zamora, tras la supresión de los trenes de primera hora que permitían a los trabajadores llegar a su puesto de trabajo. Soto reiteraba que la comarca debe recuperar todas las frecuencias que tenía hasta el pasado mes de junio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents