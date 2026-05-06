Castilla y León y otras trece autonomías exigen una reunión extraordinaria sobre el lobo

Los consejeros de Medioambiente de 14 comunidades autónomas, entre ellos el de Castilla y León, han remitido una carta a la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para exigir la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que aborde el estado de conservación del lobo.

Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia firman la misiva, junto a Ceuta y Melilla, de acuerdo con el artículo 12 del reglamento interno de estas reuniones que fija la posibilidad de convocarla "para tratar asuntos urgentes o apremiantes" a petición de al menos un tercio de los miembros de la Conferencia Sectorial.

La petición obedece al objetivo de reanudar el procedimiento que el Gobierno suspendió en julio del año pasado tras la reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad celebrada antes de la Conferencia Sectorial del verano, cuando las comunidades autónomas rechazaron su propuesta de informe sexenal sobre el lobo, al declarar que el estado de conservación de sus poblaciones era desfavorable, en contra de las evaluaciones regionales.

Quejas

Según la información facilitada por algunas autoridades autonómicas como la Xunta de Galicia, las comunidades afectadas presentaron un documento que aportaba "pruebas técnicas de que el estado de conservación del lobo en España es favorable y expone las diversas falsedades y valoraciones subjetivas detectadas en la propuesta elaborada por el Ministerio".

Por ello acusan al departamento de Aagesen de actuar "con arbitrariedad" y de "negarse a convocar esta reunión (la de la Conferencia Sectorial correspondiente al 22 de julio) con falsos pretextos y únicamente para evitar la aprobación de una resolución contraria a sus principios ideológicos".

En el caso concreto de Galicia, el censo elaborado desde la consejería de Medioambiente y cambio climático dirigida por Ángeles Vázquez indica que sólo en esta región existen 93 manadas de lobos, cuya presencia se extiende por más del 90 % del territorio.

Según sus datos, en 2024 y 2025 se registró una media de 2.019 alertas por ataques de esta especie al ganado, lo que supone un aumento del 72 % respecto a las de 2021, "año en el que el Gobierno central incluyó de forma arbitraria y unilateral al lobo en el LESRPE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

Las CC.AA. recuerdan en la carta que el incumplimiento por parte del Gobierno de presentar la documentación correspondiente a la Comisión Europea antes de julio de 2025 ha dado lugar a la apertura de una sanción contra España. Bruselas obliga a los Estados miembros a informar cada seis meses sobre el estado de conservación de las especies contempladas en su reglamento, que "no se limitan al lobo, sino que incluyen muchas otras" por lo que resulta "esencial" aprobar el documento para "poder adoptar las medidas de gestión adecuadas".

Información pública

Considerar favorable o desfavorable la situación del lobo es la clave para permitir o no la "extracción" o caza de un número determinado de ejemplares para el control de sus poblaciones.

El Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE han dictado diferentes sentencias en las que recuerdan que sólo es posible sacrificar lobos selectivamente y no por cupos, siempre además que no haya alternativa y no se ponga en riesgo a la especie.

Este miércoles, el Ministerio de Transición Ecológica abre el proceso de información pública de los informes sexenales, el último de los cuales reconocía una mejora de la especie aunque sigue considerando desfavorable su situación en todas las regiones: atlántica, mediterránea y alpina.

La consulta se mantendrá abierta 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar alegaciones para su incorporación al debate y una vez superado este trámite se convocará formalmente la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, según el Ministerio.