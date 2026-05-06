Adjudicada la construcción de una senda ciclable en Porto por 105.000 €

La Diputación de Zamora ha adjudicado la construcción de una senda ciclable en el territorio municipal de Porto con la intención de impulsar el turismo en la comarca de Sanabria.

La cuantía de la inversión supera los 105.000 €, que serán destinados al acondicionamiento, señalización, drenaje y otras medidas que tienen como fin último garantizar la seguridad y funcionalidad de la vía.

La vía unirá la zona urbana de Porto con las inmediaciones del Embalse de San Sebastián. El recorrido total será de 6 kilómetros y medio y será transitable a pie o en bicicleta.

Imagen previa a la construcción de la senda ciclable en Porto de Sanabria / Cedida

Turismo rural sostenible

El objetivo del proyecto es favorecer el crecimiento del turismo en la comarca de Sanabria, y facilitar que sea una actividad respetuosa con el medio ambiente y sostenible.

Esta actuación está incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la comarca, y ha sido financiada mayoritariamente por fondos europeos. De los 105.028 € totales, 101.000 € provienen del Plan de Recuperación de la UE.