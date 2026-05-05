Una vecina reclama medidas de seguridad en las escaleras del centro de Salud de Puebla: su marido se cayó y sufrió un traumatismo fatal

Una vecina de Puebla de Sanabria, Pilar Requejo, ha presentado una reclamación a la Consejería de Sanidad para pedir mejoras de seguridad en la escalera desde el barrio Alcalde Varela al Centro de Salud de Puebla. Su marido sufrió una caída en las escaleras que le provocó un golpe grave en la cabeza que terminó en un desenlace irreversible. A Pilar nadie le quita la idea de que esa caída "fue evitable" y de que su marido "seguiría vivo”.

Pilar y su marido Félix, octogenarios los dos, habían acudido al centro sanitario para una prueba rutinaria de Sintrom. Al subir por las escaleras, en el tercer peldaño, su marido que iba agarrado a la barandilla cayó de espaldas golpeándose la cabeza. Pilar iba delante cuando se volvió a ver que su marido se caía al suelo. En el mismo centro le atendieron de urgencia donde le colocaron 13 grapas para cerrar la brecha. De manera urgente fue trasladado en ambulancia, desde el mismo centro, al hospital de referencia de Zamora, a 110 kilómetros. Allí permaneció 15 días ingresado.

Imagen de las escaleras de acceso al centro de salud / Araceli Saavedra

En ese tiempo Pilar, que estuvo de acompañante, lamenta que “estuvimos muy mal mirados y no vi nunca a ningún médico”. Solo se enteró de lo que tenía su marido cuando regresó a casa y gracias al informe médico que diagnosticó una aneurisma cerebral por el traumatismo.

Pilar lamenta que en los 10 escalones que separan el barrio Varela del centro y por los que acceden todos los vecinos del barrio Alcalde Varela no tengan iluminación, ni estén cubiertos para impedir la acumulación de agua y nadie se preocupe de echar sal para evitar resbalones. Ese día de enero de la fatal caída, estaba oscuro a las ocho de la mañana y había una capa resbaladiza de agua, cuando no era hielo.

“Mis hijos me dicen que estamos muy lejos del hospital”, añade Pilar, quien ha vivido en sus carnes como acompañante de un enfermo todo el recorrido de hasta cuatro y cinco horas metidos en una ambulancia para volver a casa. Un viaje que es un sufrimiento para los pacientes cuya salud está muy deteriorada. “A las personas mayores no se nos hace ningún caso”, agrega Pilar. El calificativo que pone a esta situación es “maltrato”. Entre unas cosas y otras “nos mandaron cuatro veces a Benavente y a Zamora”. La última vez que fueron, los recibieron a las 12 de la noche con un: “¿Ya estáis otra vez aquí?”.

Pilar no tiene ninguna duda de que si las escaleras estuvieran en condiciones, “mi marido aún estaría aquí conmigo”, dice con pena en su tono de voz. Al salir del centro, Pilar señala al módulo de las ambulancias de emergencias, pegado a la escalera, donde desde hace meses la fachada muestra el resultado de un golpe de un vehículo “y siguen sin arreglarlo”. Cosa de los seguros, contestan.