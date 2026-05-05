El subdelegado del Gobierno reconoce en Tábara el trabajo de la Fundación Leticia Rosino
Ángel Blanco se reúne con familiares de la joven asesinada hace ocho años y escucha sus demandas sobre los cambios legislativos que reclama
Con motivo del octavo aniversario del asesinato de Leticia Rosino, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, se ha desplazado a Tábara, localidad en la que ha mantenido un encuentro con la madre y el tío de la joven, Inmaculada Andrés y Santiago Andrés, respectivamente, en el que también han participado representantes de la Fundación.
Durante la reunión, el subdelegado del Gobierno ha transmitido a los familiares que a Leticia Rosino y Laura Luelmo, dos jóvenes zamoranas asesinadas, "las lleva siempre en su memoria", aunque también su recuerdo permanece constante en las instituciones zamoranas.
Por otra parte, Blanco ha manifestado públicamente su "máximo respeto y empatía" hacia la madre de Leticia Rosino, aunque también ha reconocido públicamente el esfuerzo y el trabajo realizado por la Fundación para que la memoria de la joven siga viva.
Asimismo, durante el encuentro mantenido con sus familiares, el subdelegado del Gobierno ha escuchado con atención los cambios de la Ley del Menor que pretende impulsar la Fundación que, junto a familias de otras jóvenes asesinadas, ha recogido 130.000 firmas para que se endurezcan las penas por delitos graves.
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