"Socorros Mutuos" de Villalazán: la asociación que nació hace casi un siglo para ayudar a los vecinos

En otros tiempos, la asociación de "Socorros Mutuos" de Villalazán cumplía una función que, en la actualidad, suple la Seguridad Social.

El colectivo acaba de cumplir 99 años y, como cada mes de mayo, los vecinos que la integran se han reunido para compartir una eucaristía en la iglesia de Villalazán, un almuerzo y una cena con las "sobras".

Por primera vez, en la celebración ha participado en misionero del Verbo Divino, Luis Turrón, quien ha mostrado abiertamente su "grata sorpresa" por una asociación benéfica que, en 2027, conmemorará un siglo de vida y de "buenas obras".

Turrón participó en la misa y en el posterior almuerzo con los asociados, durante el que pudo conocer los orígenes de "Socorros Mutuos", cuya función primigenia era ayudar a los vecinos "en momentos de enfermedad, de muerte o cuando no tenían alimento".

Como en sus orígenes, tan solo los hombres pueden formar parte de la asociación, que no recibe ninguna ayuda de instituciones eclesiásticas o civiles y que, desde su fundación, ha tenido claro que "en tiempos de necesidad son los propios vecinos los que tienen que defender su pueblo y ayudarse", matizó Turrón.

El alcalde de Villalazán, Juan del Canto, reconoció la labor social que desempeñó la asociación, especialmente con aquellas mujeres que se quedaban viudas y tenían que sacar adelante a los hijos.

En la actualidad, esta función no es tan imprescindible al asumirla las instituciones, pero la asociación sigue trabajando en el pueblo para ayudar a los vecinos y acompañar con su estandarte en el velatorio a los que fallecen.