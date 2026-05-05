Puebla de Sanabria se consolida como un "destino de referencia" del noroeste peninsular: Los datos que lo avalan

Puebla de Sanabria ha cerrado el Puente de Mayo con una elevada afluencia de visitantes, en una tendencia positiva que refuerza las expectativas del sector turístico de cara a la próxima temporada estival, valora el Ayuntamiento sanabrés.

Según los datos de la Oficina Municipal de Turismo, los principales recursos patrimoniales del municipio registraron las siguientes cifras de visitantes Castillo: 1.053 personas, Museo de Gigantes y Cabezudos: 508 personas e Iglesia de Nuestra Señora del Azogue: 1.187 personas.

Los datos adquieren especial relevancia al producirse pocas semanas después de la campaña de Semana Santa, otro de los periodos de mayor movimiento turístico del año.

El perfil predominante durante este puente ha sido el turismo familiar, con estancias marcadas por la planificación flexible y la consulta digital de actividades en tiempo real. La climatología variable también impulsó el interés por las visitas culturales y los espacios cubiertos.

Además, durante estos días se ha apreciado una notable presencia de grupos organizados, un segmento que mantiene interés por la oferta gastronómica local y por los productos de proximidad.

Extranjeros

En el ámbito internacional, la villa continúa ampliando su proyección exterior. Entre las personas visitantes atendidas figuran procedencias como Países Bajos, Alemania, Italia, Chequia, Japón, Estados Unidos y Australia, muchas de ellas vinculadas al Camino Mozárabe Sanabrés.

Una parte creciente de estas personas prolonga su estancia para conocer otros enclaves de la comarca, entre ellos el Lago de Sanabria y el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León.

También se ha registrado una destacada presencia de visitantes procedentes de Portugal, tanto en viajes individuales como en grupos.

Las consultas recogidas en la Oficina de Turismo apuntan asimismo a un alto grado de fidelización del destino, especialmente entre visitantes procedentes de Madrid, principal mercado emisor nacional hacia la zona.

Junto al turismo patrimonial y natural, la programación local ha contribuido al movimiento de visitantes, con actividades como las Fiestas del Barrio de la Veracruz y la Feria de Exaltación del Chorizo, que registraron una amplia participación de público local y foráneo.

Desde el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria se valora positivamente este balance, que "consolida al municipio como uno de los destinos de referencia del noroeste peninsular".