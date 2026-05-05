Todo preparado para la Feria del Libro de Fuentesaúco
Talleres, ruta de poemas y firmas de libros a cargo de escritores, entre las actividades previstas
I. G.
Fuentesaúco vuelve a celebrar la fiesta de los libros con un plantel de actividades escolares y presentaciones de obras y autores. Será este viernes, 8 de mayo, en la Plaza Mayor de Fuentesaúco cuando tenga lugar la XVII Feria del Libro, con la organización y participación del Ayuntamiento saucano, Librería Alejandra, el IES Fuentesaúco, el CEIP Valle del Guareña y la Junta.
La Librería Alejandra instalará el puesto de libros y habrá firma de ejemplares de tres poetas: Benito Pascual, Julio Mariñas y Gustavo Tobal; además de Héctor Fernández Soriano, autor llegado desde Madrid pero vinculado a Fuentesaúco que llega con su obra "Vlad", y el periodista y escritor de Guarrate, Luis Miguel de Dios, que presenta su última novela "El cielo nos pilla muy lejos".
Bajo el lema "Díselo con un libro" el alumnado de Infantil, Primaria y ESO participará en talleres, cuentacuentos (con Fernando Saldaña), lectura en público o la ruta "Poemas que brotan". Además, el IES Fuentesaúco instalará el tradicional puesto de libros de ocasión.
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