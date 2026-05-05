Luto en Aliste: fallece Valentín Macho, histórico alcalde de Ceadea y Fonfría

La “Raya” de España y Portugal da su último, emotivo y merecido adiós a una de las personas más conocidas y queridas en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba: Valentín Macho Deiro. Ha fallecido a los 88 años de edad en su pueblo de acogida, Ceadea, tras una larga e intensa vida de dedicada en cuerpo y alma a su familia y simultáneamente a trabajar altruistamente por el bien común y para mejorar la calidad de vida en las tierras alistanas que le vieron nacer.

Una persona sencilla, abierta y trabajadora que vivió entregado a los demás hasta el último suspiro: a lo largo de la presente legislatura desempeñaba el cargo de alcalde pedáneo de Ceadea nombrado por el regidor del Ayuntamiento de Fonfría, Sergio López.

Valentín Macho en el centro / Chany Sebastián

Vivió haciendo el bien, y cientos de alistanos han pasado por el velatorio para rendirle homenaje y darle un sentido adiós a un hombre que a lo largo de su vida supo ganarse el cariño y el respeto de cuantos le conocieron. Su funeral ha tenido lugar en la iglesia parroquial de San Saturnio y ha recibido sepultura en el camposanto de Ceadea de Aliste.

Valentín Macho Deiro era un alistano de pura cepa, campechano y buena gente, de esos que saben que nacieron en una tierra humilde, pero sintiéndose orgulloso de ella y llevándola por bandera allí don iba. Vino al mundo un ya muy lejano día 6 de enero de 1938, durante la Guerra Civil, en plena Sierra de la Culebra, más concretamente en Cabañas, localidad perteneciente al municipio de Riofrío de Aliste, donde de niño fue feliz y disfrutó de la vida, compartiendo la asistencia a la escuela con el oficio de vaquero y pastor en una humilde familia de agricultores y ganaderos.

Creció y llegada la juventud también llegó el amor casándose con su amada, la alistana Aurelia Brizuela Caballero, natural de San Vicente de la Cabeza, pero desde niña vecina de Ceadea a donde se trasladaron sus padres tras comprar la panadería del pueblo. Tras casarse, ellos mismos junto a sus tres hijos, regentaron una panadería que distribuía el pan por pueblos como Arcillera, Moveros, Brandilanes, Castro, Fornillos, Fonfría, Tolilla y Lober. De hecho, fue de las últimas panaderías que amasaban y cocían incluso en domingo, abasteciendo también a los colegios comarcales de Fonfría y “Virgen de la Salud” de Alcañices.

Miembro de la Asociación Cultural “San Isidro” de Ceadea, fue él uno de los impulsores y mayores defensores de la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata) en 1988 y de la puesta en marcha del Día de la Comarca el 11 de junio de 1989 de Fornillos de Aliste. En la medida de sus posibilidades siempre estuvo comprometido con la fiesta de la hermandad y la convivencia que lograba llevar en 1994 a Ceadea siendo presidente de Facata Vicente Ramajo de Videmala.

Con la llegada de la era democrática formó parte durante varias legislaturas como concejal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fonfría (Ceadea, Arcillera, Brandilanes, Moveros, Fornillos, Castro y Bermillo de Alba).

Valentín Macho / Chany Sebastián

El fallecimiento en el mes de mayo 2018 del regidor natural de Bermillo de Alba, José María Ríos, en la legislatura 2015-2019, le llevó a ser alcalde durante dos años. Fue concejal con Domingo Lobo, Jesús Lira, José María Ríos y Sergio López .

En las pasadas elecciones municipales de 2023 concurrió en las listas del PP y no salió concejal, pero fue nombrado alcalde pedáneo de Ceadea, un cargo que vino desarrollando en diferentes periodos. Incluso llegó a ser alcalde pedáneo simultáneamente de la vecina localidad de Arcillera.

Precisamente uno de los momentos más duros de su vida política fue allá por 2013 cuando siendo alcalde pedáneo de Arcillera y Ceadea, un incendio forestal procedente de Cicouro, en Portugal, arrasó la mayor parte de ambos términos: “Menos mal que cambió el viento, si no se nos mete en las casa y nos quema el pueblo”, señalaba entonces mientras era testigo de la tragedia en los pinares de Majadas Grandes: “Sesenta años creciendo y en una hora quedaron calcinados”.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fonfría, a propuesta de su alcalde Sergio López, rindió homenaje el pasado jueves a todos los alcaldes de la democracia y allí estuvo presente Valentín Macho Deiro, que se emocionó al recibir su placa: “A quienes dedicaron su esfuerzo al servicio de este municipio”.

Martín del Río, teniente de alcalde de Fonfría y concejal de Ceadea destaca sus valores: “Valentín ha sido un buen vecino y un buen alcalde, una magnífica persona que durante muchos años se ha entregado en cuerpo y alma a luchar y trabajar por Ceadea y por el municipio”.

Sergio López, por su parte, alaba su trayectoria: “Valentín era una persona muy abierta y colaboradora, siempre estaba dispuesto a echar una mano en el Ayuntamiento de Fonfría donde ha dejado una imborrable huella como concejal y como alcalde”.

Muestras de dolor y condolencias a las que se suma el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez: “Nuestros pueblos, nuestros ayuntamientos y la provincia de Zamora en general necesita personas como Valentín, entregadas a trabajar por el bienestar y el progreso para mejorar la calidad de vida en el medio rural".