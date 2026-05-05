En libertad los dos detenidos de Almeida de Sayago y otra persona está en busca y captura

Los dos jóvenes detenidos por la Guardia Civil el pasado 1 de mayo en Almeida de Sayago como presuntos autores de varios robos en viviendas del pueblo pasaron a disposición judicial y se encuentran en libertad, como ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Además, otra persona relacionada con los hechos está bajo una orden de búsqueda y captura.

Blanco "entiende" la preocupación que reina en el pueblo sayagués "pero la Guardia Civil está haciendo todo lo buenamente posible" ha precisado el subdelegado del Gobierno sobre la situación de tensión y alarma generada en Almedia de Sayago donde desde hace unos tres meses se vienen produciendo actos delictivos presuntamente por parte de personas residentes en el propio pueblo.

Dos de ellas fueron detenidas el primero de mayo a raíz del robo en una vivienda de Almeida mientras se celebraba la fiesta de los quintos, que plantaban el mayo. El suceso fue el detonante para que se avisar a al Guardia Civil que interrogó a los sospechosos y encontró en una parcela algunos de los efectos robados en la vivienda momentos antes. En otra parcela cercana, como ha precisado Ángel Blanco, aparecieron otros objetos que pudieran guardar relación con otros robos en viviendas del pueblo.

Estos hechos llevaron a la detención de dos jóvenes por parte de la Guardia Civil, que días después han sido puestos en libertad con cargos.

La noticia de su puesta en libertad ha acrecentado la preocupación vecinal en Almeida de Sayago después de los episodios que vienen sucediendo en el pueblo.