Granja de Moreruela, ejemplo para Cataluña

La tecnología de última generación al servicio del cuidado de los más mayores ya es una realidad en el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela. Un modelo innovador que está sirviendo de ejemplo y de referencia para otras comunidades autónomas como Cataluña.

El proyecto Silver Jobs continúa expandiéndose por la península ibérica y el próximo mes de junio, concretamente el día 18, desembarcará en la ciudad tarraconense de Reus dentro de la celebración de las Jornadas de Psicogeriatría del Hospital Universitario Instituto Pere Mata.

Una jornada trimestral de formación en la que se presentará el Centro de Innovación Social Zenda de Granja de Moreruela a cargo de Manuel Ángel Franco, jefe de servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora. El título de su intervención será: "Atención y soporte psicosocial a personas con demencia en el medio rural: proyecto Silver Jobs de implementación de un Centro de Innovación Social y Meeting Center Rural 3.0".

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la bienvenida y proseguirá con la ponencia inaugural de Manel Sánchez, jefe de la Unidad de Psiquiatría Geriátrica de la Fundación Hospitalaria de Martorell. Posteriormente, turno para la primera mesa redonda, de clínica en psicogeriatría, con especialistas como Montserrat Roig, Anna Catalán, Sara Crivillés y Sonia Quiñones.

Reunión en Braganza sobre la nueva plataforma digital para potenciar el empleo. | CEDIDA

Una vez realizada, se dará paso a la ponencia de Manuel Ángel Franco sobre el CIS de Granja de Moreruela, continuando con la segunda mesa redonda, de investigación en psicogeriatría, en la que participarán expertos como Neus Salvat, Esteban Sepúlveda, Ester Bermúdez y Elena Pérez, poniendo el broche final a una actividad de especial relevancia.

El futuro del envejecimiento

Una de las características más significativas del proyecto Silver Jobs es su carácter transfronterizo, ya que se pone en marcha en colaboración con Portugal.

Por ello, la ciudad de Braganza acogerá del 18 al 22 de mayo el "XI Congreso Internacional de Envejecimiento: Envejecer sin hacerse viejo", que reunirá a profesionales, investigadores y entidades especializadas en el ámbito del envejecimiento y donde, por lo tanto, no podía faltar el proyecto Silver Jobs.

Durante cinco días, y bajo el nombre AgeingCongress 2026, el congreso ofrecerá un programa basado en el rigor y la calidad científica, con la participación de ponentes de reconocido prestigio mundial, que analizarán los retos actuales y futuros asociados al envejecimiento de la población.

El jueves 21 de mayo, en horario matinal, la doctora Ana Isabel Sánchez Iglesias, de la Diputación Provincial de Zamora, ofrecerá una intervención centrada en los retos de la despoblación y el envejecimiento en los territorios rurales, situando a las personas mayores como agentes clave de la revitalización social y cohesión territorial.

Este simposio internacional, que podrá seguirse de forma presencial en el Campus de Santa Apolónia o en modalidad online, reforzará en esta edición su carácter internacional, consolidándose como una experiencia accesible y transformadora en la que el futuro del envejecimiento será el gran protagonista.

Reforzar vínculos

Silver Jobs participa en diferentes encuentros y reuniones y el Centro de Innovación Social Zenda de Granja de Moreruela acogió el pasado mes de abril una jornada de puertas abiertas dirigida a familiares y usuarios, concibiendo este espacio como un lugar idóneo para compartir experiencias, fortalecer vínculos y promover el envejecimiento activo.

Este encuentro permitió dar a conocer algunas de las iniciativas que se están desarrollando en el centro, reforzando el carácter social y abierto del mismo y consolidándolo como un espacio referente en innovación social en el medio rural.

Durante la jornada se impulsó la instalación en los móviles de la aplicación "Genus Care", así como las nuevas funcionalidades cognitivas y soluciones tecnológicas que se irán incorporando al centro en una firme apuesta por el bienestar, la innovación y el acompañamiento en el entorno rural zamorano.

Talento y empleo

Silver Jobs, financiado por el Poctep, celebró el pasado mes de marzo en Braganza una nueva reunión con todos sus socios, en la que se evaluaron las distintas acciones en marcha y su contribución por vertebrar el territorio, reforzando la colaboración entre ambos lados de la frontera.

Durante el encuentro se analizó, de forma pormenorizada, la nueva plataforma digital para la promoción del empleo de frontera, así como se definió una estrategia conjunta para su implementación y difusión.

Silver Jobs funciona como una web de empleo que conecta empresas y candidatos. En ella, las empresas publican ofertas de trabajo, los interesados suben su CV y se inscriben y la plataforma facilita que ambos se encuentren mediante filtros y búsquedas.

Un intermediario online innovador en este territorio de frontera que, gracias a su facilidad de uso, filtros potentes y alta visibilidad para los candidatos, responde de manera eficaz a la oferta y demanda laboral. La Cámara de Comercio de Zamora dará a conocer este recurso entre las empresas zamoranas, mientras que la UNED y el IPB de Braganza lo impulsarán a través de sus redes de estudiantes.