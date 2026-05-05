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Fuentesaúco y Toro recuerdan a Javier Prieto con dos misas en el primer aniversario de su fallecimiento

El sacerdote saucano perdió la vida hace un año de forma inesperada con 38 años de edad y a las pocas semanas de su ordenación

Javier Prieto, en su ordenación como sacerdote.

Javier Prieto, en su ordenación como sacerdote. / Alba Prieto

M. J. Cachazo

Fuentesaúco y Toro recordarán con dos eucaristías al sacerdote Javier Prieto Prieto, en el primer aniversario de su fallecimiento, a los 38 años de edad.

La primera de las misas programadas por el eterno descanso de Prieto tendrá lugar este jueves 7 de mayo, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Fuentesaúco.

Dos días más tarde, el sábado 9 de mayo, será oficiada otra misa de cabo de año, a partir de las 19.00 horas, en la Colegiata de Toro, ciudad en la que dejó una profunda huella en muchos de sus vecinos.

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Nacido en Fuentesaúco, Prieto vivió parte de su infancia y juventud fuera de la provincia. Fue ordenado sacerdote el 22 de febrero de 2025 y, aunque su paso por el ministerio fue breve, estuvo marcado por una entrega generosa y un compromiso pastoral profundamente enraizado en su historia personal y vocacional.

Cartel anunciador de las dos misas que se oficiarán en recuerdo de Javier Prieto.

Cartel anunciador de las dos misas que se oficiarán en recuerdo de Javier Prieto. / Cedida

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