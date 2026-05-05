Fuentesaúco y Toro recuerdan a Javier Prieto con dos misas en el primer aniversario de su fallecimiento
El sacerdote saucano perdió la vida hace un año de forma inesperada con 38 años de edad y a las pocas semanas de su ordenación
Fuentesaúco y Toro recordarán con dos eucaristías al sacerdote Javier Prieto Prieto, en el primer aniversario de su fallecimiento, a los 38 años de edad.
La primera de las misas programadas por el eterno descanso de Prieto tendrá lugar este jueves 7 de mayo, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Fuentesaúco.
Dos días más tarde, el sábado 9 de mayo, será oficiada otra misa de cabo de año, a partir de las 19.00 horas, en la Colegiata de Toro, ciudad en la que dejó una profunda huella en muchos de sus vecinos.
Nacido en Fuentesaúco, Prieto vivió parte de su infancia y juventud fuera de la provincia. Fue ordenado sacerdote el 22 de febrero de 2025 y, aunque su paso por el ministerio fue breve, estuvo marcado por una entrega generosa y un compromiso pastoral profundamente enraizado en su historia personal y vocacional.
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