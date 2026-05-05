Cientos de vecinos de Aliste aislados por una avería en la red telefónica: "Esto es insostenible"

La situación se torna "insostenible" denuncia Santiago Moral, alcalde de Rabanales y voz de los vecinos y alcaldes de varios pueblos que a esta hora permanecen desconectados, sin ninguna comunicación vía telefónica en parte de la comarca de Aliste.

La avería, que según se ha comunicado al alcalde de Rabanales "es generalizada", afecta al menos a los pueblos de Fradellos, San Mamed, Tola, Samir de los Caños, Figueruela de Arriba, San Pedro de las Herrerías, La Torre de Aliste, Viñas, Ribas, San Blas, Vega de Nuez y Fonfría. En Alcañices ha habido también cortes de la cobertura de Internet, al igual que en Rabanales. "Estos que sepamos porque nos lo van comunicando, pero pueden ser más".

Moral lamenta que la precariedad de las telecomunicaciones en Aliste se ha agravado desde que desapareció la línea de cobre. "Antes al menos si te fallaba el móvil, te quedaba el recurso del fijo, pero es que desde el año pasado, con la fibra óptica, si hay un corte en alguna de las centralistas nos quedamos sin nada de nada. "Es un despropósito absoluto" traslada el alcalde de Rabanales, quien ha estado en contacto a lo largo de toda la mañana con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; "se está molestando y haciendo sus gestiones, pero quien tiene que arreglar esto no lo arregla".

El alcalde, Santiago Moral, y la concejala de Ufones, Marga López, con uno de los carteles de la campaña "Pueblo apagado" / Cedida

La situación adquiere tintes especialmente graves en casos de personas enfermas, como ocurre en Fradellos, donde estuvieron 9 días sin teléfono al igual que en Tola y vuelven a tener problemas. "En Fradellos hay una paciente oncológica que necesita estar el contacto con el hospital para los tratamientos; un hijo me llama todos los días desesperado, su madre se tiene que subir a la planta de arriba de la casa, a una esquina, para intentar comunicarse".

"Estamos peor que nunca"

La falta de comunicación telefónica ha causado también problemas a la empresa Gabemar de comercialización de setas, también en Fradellos. "Hace unos días tuvo que esperar en el puerto de Valencia un barco con mercancía para la fábrica porque no eran capaces de ponerse en contacto con ellos" relata el alcalde de Rabanales, evidenciando los problemas que genera esta situación en los pueblos de Aliste.

Por no hablar de la vulnerabilidad de tantas personas mayores, en muchos casos viviendo solas, con las que sus hijos no puede comunicarse. "Es lamentable que tengamos que estar así, antes el teléfono fijo nos daba cierta garantía, era un servicio esencial blindado por la Ley de Telecomunicaciones. Ahora estamos peor que nunca".

"Encima es un despropósito absoluto porque intentas llamar a Movistar para trasladar la incidencia y me piden un teléfono de contacto. ¡Pero si lo que trato es de decir que son muchos los usuarios afectados!, pues no te atienden" lamenta el alcalde de Rabanales, quien ya registró un escrito a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Zamora sobre los cortes de cobertura el pasado domingo en Fradellos y Rabanales.

Santiago Moral advierte del "hartazgo" de vecinos y alcaldes. "Si esto no se arregla presentaremos una queja al Procurador del Común e iremos donde haga falta. Así no podemos seguir".