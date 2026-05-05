Estas es la alternativa del PP para la plaza John Williams de Tábara

El Ayuntamiento de Tábara ha recibido dentro del periodo de alegaciones un “proyecto” alternativo para la urbanización del espacio público situado en el entorno de la iglesia de Santa María (plaza de John Williams) mediante la implantación de un modelo de ordenación basado en la configuración de una plataforma única continua de uso mixto.

Tras una primera presentación de alegaciones por los tres ediles del Grupo Municipal del PP, el alcalde, Antonio Juárez; sorprendió con su decisión de conceder un plazo de cinco días naturales "para que se proceda a aportar una memoria alternativa al proyecto acondicionamiento de la Torre de Tábara, con datos suficientes y que desarrolle la alternativa propuesta de manera comprensible”.

En la memoria descriptiva presentada por los concejales Sara Pedrero, Juan Manuel Rodríguez y Alicia Hernández, avalados por un documento rubricado por más de 1.500 firmas, se destaca que el planteamiento presentado se fundamenta en la eliminación de la segregación tradicional entre calzada y acera, sustituyéndola por un espacio continuo en el que la jerarquización de usos no se establece mediante elementos físicos de separación, sino a través del diseño geométrico, el tratamiento del pavimento y la disposición de elementos puntuales de control.

Propuesta alternativa plaza John Williams Tábara / Cedida

De esta manera “se contempla la circulación rodada en la totalidad del ámbito, incluyendo el paso de vehículos pesados de carácter ocasional, tales como maquinaria agrícola, vehículos de mantenimiento, camiones de servicio o autobuses, lo que condiciona de forma directa el dimensionado estructural del firme”. De forma complementaria, se establece como objetivo la mejora de la calidad urbana del espacio, favoreciendo su uso como lugar de estancia, relación y tránsito, sin limitar su funcionalidad como viario.

Cree el técnico redactor que el espacio debe admitir la circulación rodada en la totalidad de su superficie, sin limitaciones geométricas derivadas del diseño, permitiendo el acceso a viviendas y servicios, circulación de vehículos ligeros y vehículos pesados de carácter ocasional.

Se establece la necesidad de incorporar plazas de aparcamiento dentro del ámbito de actuación, resolviéndose su implantación mediante la integración en la propia plataforma. El aparcamiento no se configura como un espacio segregado, sino como una función más dentro del conjunto, diferenciándose mediante el tratamiento superficial del pavimento: evitar la fragmentacion del espacio, mantener la continuidad visual y reducir la jeraquización rígida de usos. Aunque el espacio se concibe como de uso compartido, se establece la necesidad de reforzar la lectura de determinadas áreas como zonas de prioridad peatonal.

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tábara denuncia "la preocupante situación" generada por el equipo de gobierno socialista en relación con el proyecto de peatonalización de la plaza de la Torre y el entorno de la Iglesia de Santa María: “Lejos de actuar con la responsabilidad que se espera de unos gestores públicos, el PSOE ha optado por una huida hacia adelante, negándose a afrontar el problema real que ha creado en el municipio”.

Soberbia política

Ante “unas alegaciones sólidas, que cuentan con el respaldo abrumador de más de 1.500 firmas de vecinos y afectados -continúan desde el PP-, la respuesta del equipo de gobierno ha sido un ejercicio de soberbia política. En lugar de sentarse a negociar, han notificado una exigencia que calificamos de absolutamente abusiva: la presentación, en un plazo de apenas cinco días, de una memoria técnica completa que incluya planos detallados, escalas y el desarrollo propio de un proyecto profesional. Esta petición es una maniobra desproporcionada que no tiene como objetivo mejorar la propuesta, sino entorpecer el proceso y poner obstáculos insalvables para evitar valorar la alternativa presentada".

"Desde el PP somos tajantes: no corresponde a los vecinos ni a los grupos de la oposición redactar proyectos técnicos. Esa es, precisamente, la función del Ayuntamiento y de sus técnicos municipales, quienes cuentan con un arquitecto pagado con el dinero de todos los tabareses. La labor de los representantes públicos es escuchar el sentir de la calle, analizar las quejas y corregir el rumbo cuando un proyecto genera un rechazo social tan masivo y problemas logísticos reales”, remarcan.

Aseveran los populares que el conflicto aquí es evidente: “La peatonalización planteada no nace de una demanda ciudadana. Es una decisión adoptada sin el consenso necesario que ya está generando una enorme preocupación por su impacto en el comercio local y en la movilidad diaria de los habitantes. Mientras los vecinos piden soluciones, el equipo de gobierno responde con más burocracia, más trámites y más exigencias imposibles, alejando cada vez más a los ciudadanos de la toma de decisiones que afectan a sus vidas”.

Desde el Partido Popular quieren dejar claro que, según ellos, siempre han mantenido la mano tendida al diálogo: “Nuestra forma de entender la política no es la imposición, sino la escucha activa y la búsqueda de soluciones conjuntas. Lamentablemente, esa voluntad de entendimiento ha brillado por su ausencia en la gestión del equipo de gobierno socialista durante toda esta legislatura”.

Insisten además en que esta situación tiene responsables directos: "El equipo de gobierno es quien ha impulsado un proyecto de espaldas al pueblo y es quien tiene ahora la obligación legal y moral de buscar una salida consensuada. Tábara no necesita imposiciones ni muros burocráticos; necesita diálogo, sentido común y respeto a sus vecinos”.

Por todo ello, el PP exige al Ayuntamiento que ponga a trabajar a los recursos municipales para adaptar el proyecto a la realidad de Tábara: “Es hora de que el PSOE deje de dar la espalda a la realidad, escuche el clamor de las 1.500 firmas y gobierne para todos. Desde el Partido Popular no daremos un paso atrás: seguiremos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y apostando por soluciones que nazcan del consenso y del conocimiento real de nuestro municipio”.